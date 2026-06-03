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Man found dead on boat moored in Ibiza port

The body was in a very narrow part of the vessel and had to be removed by firefighters

Part of the port of Ibiza.

Part of the port of Ibiza. / Vicent Marí

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Redacción Digital

Ibiza

Ibiza firefighters removed the body of a man found dead inside a boat moored in Ibiza port at 1pm on Tuesday. The deceased was in a very narrow area of the vessel, according to details provided by the island fire service.

The crew who went to the scene removed the body with the help of a rope system and a stretcher, the island fire service said.

The cause of death and further details of the incident have not yet been released.

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