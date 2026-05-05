Full programme for Ibiza Medieval: check it here
The fair will feature historical re-enactments, falconry displays, dance and live music across several parts of the city
Ibiza Medieval 2026 will transform Dalt Vila, sa Penya and the area around the old town into a major historical stage from this Thursday to Sunday, 7 to 10 May, with a continuous programme of shows, parades, live music, theatre, dance, children’s workshops, falconry displays and medieval re-enactments.
The opening will take place on Thursday at 7pm at the Portal de ses Taules with 'Ses Taules. El umbral del tiempo', by Pablo Méndez Performance. From then on, the streets will host roaming entertainment, dance, theatre and music groups, as well as events for all audiences, including storytelling, children’s shows by Pirueta Teatro, combat displays and talks at the Cabalburr camp, flag-waving displays by the Sbandieratori Città di Foligno and fire shows.
Over the weekend, the programme will intensify with family activities in Parc Reina Sofia and Plaza del Parc, concerts in emblematic spaces such as the Cathedral, Santo Domingo, the Convent, the cloister of the old Town Hall, Mercat Vell and the Santa Llúcia bastion, as well as displays of ball pagès, medieval dances, Andalusian, Sephardic, Sufi and folk music.
The edition will conclude on Sunday, 10 May, with a day packed with theatre, concerts, falconry, parades and children’s shows, as well as El cierre de Sherezade, the show that will bring four days of medieval atmosphere in the historic heart of the city to a close at the Santa Llúcia bastion.
Thursday, 7 May
- 10am to 2pm: Medieval programme for schools in Ibiza town, with theatrical guided tour, medieval gymkhana, entertainment and children’s theatre.
- 6pm: El animal más grande del mundo, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 7pm: Opening of Ibiza Medieval with Ses Taules. El umbral del tiempo, by Pablo Méndez Performance, Portal de ses Taules.
- 7pm to 11pm: Roaming entertainment, dance, theatre and live music groups through the streets.
- 7.30pm: El dragón Ernesto, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 7.45pm: Storytelling, Cathedral square.
- 7.45pm: Combat display, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 8.15pm: Storytelling, Cathedral square.
- 8.30pm: Cómo se vestía un caballero, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 8.30pm: La bruja Chiruza, by Pirueta Teatro, Vara de Rey promenade.
- 8.30pm: Falconry display, Cathedral square.
- 8.45pm: Storytelling, Cathedral square.
- 8.45pm: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 9pm: Orcos, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- 9pm: Tarot, tu futuro está en las cartas, by Acrobatik Espectáculos, Town Hall cloister.
- 9pm: Gaitas Sirigaitas concert, Santa Llúcia bastion.
- 9.15pm: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 10pm: Combat display, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 10.30pm: La Tribu du Drakkar, by Gueule de Loup, Plaza del Parc.
- 10.45pm: El Encanto de las Llamas Antiguas, by Alquimia Danza, Santa Llúcia bastion.
Friday, 8 May
- 11am to 2pm: Medieval programme for senior citizens, with guided tour, picnic and musical show, Plaza del Parc.
- 11am to 2pm: Roaming entertainment, dance, theatre and live music groups through the streets.
- 11am: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 11.30am: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 11.45am: Orcos, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- Midday: El animal más grande del mundo, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 12.15pm: Combat display, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 12.15pm: Falconry display, Cathedral square.
- 12.45pm: La Tribu du Drakkar, by Gueule de Loup, Plaza del Parc.
- 1pm: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 1.15pm: Orcos, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- 1.30pm: La bruja Chiruza, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 1.45pm: Falconry display, Cathedral square.
- 2pm: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 3pm to 11.45pm: Roaming entertainment, dance, theatre and live music groups through the streets.
- 5pm to 8pm: Camp for young minstrels, medieval acrobatics school, Parc Reina Sofia.
- 5.30pm to 8.30pm: Medieval children’s workshops by Sueños de Ibiza, Plaza del Parc.
- 5.30pm: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 5.45pm: Participatory fencing, Cabalburr, Parc Reina Sofia.
- 6pm: Storytelling, Cathedral square.
- 6pm: El rey cazador, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 6.15pm: Orcos, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- 6.30pm: Falconry display, Cathedral square.
- 6.30pm: Rabat, by Oasi Teatre, Parc Reina Sofia.
- 6.45pm: Storytelling, Cathedral square.
- 7pm: Ball pagès by Colla de Sa Bodega, Mercat Vell.
- 7pm: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 7pm: Sueños de Azahar concert, Andalusian and Sephardic music, Sant Domingo church.
- 7.15pm: Storytelling, Cathedral square.
- 7.30pm: El dragón Ernesto, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 7.45pm: Combat display, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 8pm: Storytelling, Cathedral square.
- 8pm: Coral Amics de sa Música, Cathedral.
- 8.15pm: Falconry display, Cathedral square.
- 8.30pm: Cómo se vestía un caballero, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 8.30pm: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 8.30pm: El gato Natalio, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 8.40pm: Route from Calle Major to Cathedral square with medieval dances and public participation, Associació Amics d’Eivissa Medieval, Calle Major.
- 8.45pm: Storytelling, Cathedral square.
- 9pm: Dinner by the Associació Amics d’Eivissa Medieval, Cathedral square.
- 9pm: Deformes, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- 9pm to midnight: Medieval concert, De Miedo bar terrace.
- 9.15pm: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 9.45pm: El sueño de las mil llamas, by Alquimia Danza, Santa Llúcia bastion.
- 10pm: Gospel Choir, medieval concert conducted by Joaquín Garli, Town Hall cloister.
- 10pm: Combat display, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 10.30pm: Fire show, Diosas Pole Dance, Plaza del Parc.
- 10.30pm: Al-Folk concert, Santa Llúcia bastion.
- 11.30pm: Sufi dances, Santa Llúcia bastion.
Saturday, 9 May
- 10am to 2pm: Camp for young minstrels, medieval acrobatics school, Parc Reina Sofia.
- 11am to 2pm: Roaming entertainment, dance, theatre and live music groups through the streets.
- 11am to 1pm: Medieval children’s workshops by Sueños de Ibiza, Plaza del Parc.
- 11am: Giant puppet musical show Pita i Pati salvant l’Eivissa tradicional, by Idam Kids Ibiza, Parc Reina Sofia.
- 11am: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 11am: Petit Cor, Canciones de amor, Cathedral.
- 11am: Theatre show Mateo y Marieta. Arts i Oficis, Town Hall cloister.
- 11.30am: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 11.45am: Orcos, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- Midday: Medieval dances, Centro de Danza, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- Midday: El dragón Ernesto, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- Midday: Arias Italianas concert, with Adolfo Villalonga and Lucía Herranz, church of the Convent.
- 12.15pm: Combat display, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 12.15pm: Falconry display, Cathedral square.
- 1pm: Sonus et Motus concert, Eivissa Escènica, Town Hall cloister.
- 1pm: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 1.15pm: Orcos y brujas, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- 1.30pm: El rey cazador, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 1.45pm: Falconry display, Cathedral square.
- 2pm: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 3pm to 11.45pm: Roaming entertainment, dance, theatre and live music groups through the streets.
- 5pm to 8pm: Camp for young minstrels, medieval acrobatics school, Parc Reina Sofia.
- 5.30pm to 8.30pm: Medieval children’s workshops by Sueños de Ibiza, Plaza del Parc.
- 5.30pm: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 6pm: Storytelling, Cathedral square.
- 6pm: Participatory fencing, Cabalburr, Parc Reina Sofia.
- 6pm: El gato Natalio, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 6pm: Eivissa Medieval concert, Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, Mercat Vell.
- 6.30pm: Falconry display, Cathedral square.
- 6.30pm: Theatre show Mateo y Marieta. Arts i Oficis, Town Hall cloister.
- 6.30pm: Rabat, by Oasi Teatre, Parc Reina Sofia.
- 6.45pm: Storytelling, Cathedral square.
- 7pm: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 7pm: Colla de Vila, setting off from Mercat Vell and dance display in Plaza del Parc.
- 7.30pm: Trobairitz concert, troubadour lyric poetry, Cathedral.
- 7.45pm: Combat display, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 8pm: Storytelling, Cathedral square.
- 8.30pm: Falconry display, Cathedral square.
- 8.30pm: Cómo se vestía un caballero, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 8.30pm: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 8.30pm: La bruja Chiruza, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 8.45pm: Storytelling, Cathedral square.
- 9pm: Deformes, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- 9.15pm: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 9.45pm: El Ritual de las Hijas del Fuego, by Alquimia Danza, Santa Llúcia bastion.
- 10pm: Noche de Oriente, directed by Nur Banu, with the dance groups Layali and Banat el Nur, Town Hall cloister.
- 10pm: Fire show, Diosas Pole Dance, Plaza del Parc.
- 10pm: Combat display, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 11.45pm: Treefolk concert, Santa Llúcia bastion.
Sunday, 10 May
- 10am to 2pm: Camp for young minstrels, medieval acrobatics school, Parc Reina Sofia.
- 11am to 2pm: Roaming entertainment, dance, theatre and live music groups through the streets.
- 11am to 1pm: Medieval children’s workshops by Sueños de Ibiza, Plaza del Parc.
- 11am: Giant puppet musical show Pita i Pati salvant l’Eivissa tradicional, by Idam Kids Ibiza, Parc Reina Sofia.
- 11am: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 11.30am: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 11.30am: Theatre show El tonto del pueblo, by Artes Pavón, Town Hall cloister.
- 11.45am: Deformes, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- Midday: Medieval dances, Centro de Danza, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- Midday: El animal más grande del mundo, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- Midday: Concert in tribute to Joan Marí Cardona, Cathedral.
- 12.15pm: Combat display, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 12.15pm: Falconry display, Cathedral square.
- 1pm: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 1pm: Medieval music, Ethnicum, Sant Domingo church.
- 1.15pm: Orcos, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- 1.30pm: La bruja Chiruza, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 1.45pm: Falconry display, Cathedral square.
- 2pm: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 3pm to 11pm: Roaming entertainment, dance, theatre and live music groups through the streets.
- 5.30pm to 8pm: Medieval children’s workshops by Sueños de Ibiza, Plaza del Parc.
- 5.30pm: Participatory fencing, Cabalburr, Parc Reina Sofia.
- 5.30pm: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 6pm: Theatre show El tonto del pueblo, by Artes Pavón, Town Hall cloister.
- 6pm: Arias Italianas concert, with Adolfo Villalonga and Lucía Herranz, church of the Convent.
- 6pm: Storytelling, Cathedral square.
- 6pm: El rey cazador, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 6.15pm: Deformes, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- 6.30pm: Falconry display, Cathedral square.
- 6.45pm: Storytelling, Cathedral square.
- 7pm: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 7.15pm: Storytelling, Cathedral square.
- 7.30pm: El dragón Ernesto, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 7.30pm: Encantades concert, Veus d’Alba a Dalt Vila, Cathedral.
- 7.45pm: Combat display, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 7.45pm: Gaitas Sirigaitas concert, Santa Llúcia bastion.
- 8pm: Storytelling, Cathedral square.
- 8.30pm: Tres culturas al compás. Verso en danza, voz de mujer, oriental dance by Associació Cultural Can Planeta, Town Hall cloister.
- 8.30pm: Falconry display, Cathedral square.
- 8.30pm: Cómo se vestía un caballero, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 8.30pm: Flag-waving display and parade, Sbandieratori Città di Foligno, from the Cathedral to Plaza de la Constitución.
- 8.30pm: El gato Natalio, by Pirueta Teatro, Parc Reina Sofia.
- 8.45pm: Storytelling, Cathedral square.
- 9pm: Orcos y brujas, by Dark Fantasy, Cathedral square.
- 9.15pm: Explanatory talks, Cabalburr, Parc Reina Sofia camp.
- 9.45pm: El cierre de Sherezade, Santa Llúcia bastion.
