Sant Jordi
Book Day in Ibiza: author signing schedules
More than 25 writers will meet their readers throughout the day
Ibiza Town Council has launched a new edition of Book Day to mark Sant Jordi, this Thursday 23 April, with a range of reading-related activities and a central event on Vara de Rey promenade, where there will be book stalls, author signings, rose sales and other cultural initiatives.
More than 25 authors will attend the stands to sign copies of their latest publications throughout the day. Several florists will also offer the traditional Sant Jordi rose, according to the Town Hall.
The programme will begin at 10am on Vara de Rey, with various book stalls offering a special 10% discount, an open-air library area, storytelling sessions and ball pagès (traditional Ibizan dance) to close the day, featuring the city’s two folk groups.
“In a world where audiovisual content and screens dominate most of our attention, it is more important than ever to remember the transformative power of reading, books and culture in the development of our society. Making reading and books the main protagonists in Ibiza Town for an entire day is excellent news, and we will continue working to ensure they play an even bigger role, especially among younger people”, said Councillor for Culture Carmen Domínguez.
Book Day celebrations will continue on Friday 24 April in Sant Antoni, where the Passeig de ses Fonts will host the traditional book and rose stalls.
Signing times on 23 April – Vara de Rey (Ibiza Town)
From 12pm to 1pm
- Jèssica Ferrer Escandell — L’exoesquelet
- Lluís Ferrer Ferrer — Antares. Origen
- Juan Enrique García-Gatica — La danza insumisa de los corderos
- Cristòfol Guerau d’Arellano — Plantes d’Eivissa i Formentera
- Ramon Mayol — El llenguatge de les ones
- Aydee Núñez and Josefina Torres — Lletres pitiüses / Letras pitiusas
- Malinka Tsvetkova — Amor a sorbos
From 1pm to 2pm
- Héctor Escandell — Los crímenes del día de Todos los Santos
- Joan Lluís Ferrer Colomar — Ibiza masificada: así nos expropian la isla y nos expulsan de ella
- Toni Montserrat — Puerto oscuro
- Pep Ribas Hereva — Retro!: memoria de la música moderna en Ibiza y Formentera (1950-2020)
- José Miguel L. Romero — Quiero charlar un rato contigo. Cartas entre el Rif e Ibiza...
- Carles Sáenz de Valicourt and Joan Costa — Cases singulars d’Eivissa i Formentera
From 6pm to 7pm
- Vicent Ferrer and Antoni Ferrer Abárzuza — I un dia: Formentera, 1940
- Aitor Holgado Marí — Cuellar (Historia de España en viñetas)
- Antoni Marí Tirurit — He impossiblat es capell and Es contes d’en Piulo
- Josep Ll. Mir — Ibiza 1936. La reconquista republicana y la masacre del castillo
- Meritxell Rius — El pardal que no volava and He impossiblat es capell!
- Joana Tur Planells — El cançoner de can Pere Mosson
- Pere Vilàs Gil — L’artilleria al segle XX i avions caiguts...
From 7pm to 8pm
- Xesús Ballesteros — Testament en do menor, opus 111
- Xico Castelló — Parlem de sa barca de Formentera...
- Giusseppe Concas — Detalles con alma
- Neus Costa Mayans — El camí de ca teua
- Bernat Joan — Dones de la sal. Hòmens de la sal
- Verònica Pérez Montoro and Javier Mendoza — Les emocions que ens envolten
- Toni Roca — It was a very good year
Signing times on 24 April – Passeig de ses Fonts (Sant Antoni)
From 11am to 12pm
- Giulio Tabacchi — No hay dolor. Historias de ultra resistencia
- Carlos Sáenz de Valicourt and Joan Costa — Casas singulares de Ibiza
- Bernat Joan i Marí — Dones de la sal. Hòmens de la sal
From 12pm to 1pm
- Pep Ribes Hereva — Retro!
From 5pm to 6pm
- Vicenta López Camacho — Guía para el manejo de la carne / Tobi y yo...
- Pere Vilàs — L'artilleria al segle XX...
- Rafael Serrano Mendoza — Manuela
- Joana Tur Planells — El Cançoner de Can Pere Mosson
- Alba Olmedo González — El gran llibre d'en Gaudí. Busca i aprèn
- Toni Roca — It was a very good year
- Borja Moya Castillo — Relats des del precipici
From 6pm to 7pm
- Ramon Mayol — El llenguatge de les ones
- Josefina Torres and Jesús Ballesteros — Lletres Pitiüses / Letras Pitiusas
- Sandra Robledo — 21 días para ser feliz
- José Luis Mir — Ibiza 1936...
- Antoni Marí ‘Tirurit’ — Contes d'en Piulo...
- Meritxell Rius — El pardal que no volava...
- José Miguel Romero — Quiero charlar contigo - Cartas desde el Rif
