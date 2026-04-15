Security
Ibiza National Police fine 68 people and seize a weapon during Easter operations
During the inspections, more than 500 people were identified, and narcotics were also detected
The Policía Nacional in Ibiza has issued fines to 68 individuals and seized a weapon during a series of operations carried out over the Easter period.
Officers from the Local Public Safety Unit, working alongside the Local Police, arrested a total of 27 people in recent weeks as part of the various operations deployed during the Semana Santa festivities.
More than 500 people were identified during the checks conducted across the island. In addition, officers confiscated “various quantities of narcotic substances”, according to police sources, as well as one weapon.
A total of 68 individuals have been proposed for fines for breaching the Public Safety Law, and around 100 vehicles were inspected.
Police stated that all these measures were aimed at ensuring that events and activities took place smoothly and without incident.
- Un recorrido por los apellidos más habituales de Ibiza
- En estado grave el hombre de 52 años arrollado por una moto en Ibiza: 'No se movía' y 'sangraba por la cabeza', según el 061
- Atropellado un hombre en la avenida Isidor Macabich de Ibiza
- La pareja de Ibiza en 'La isla de las tentaciones' se salta las normas en el primer programa
- Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon
- Vecinos del barrio sa Real se oponen al 'parking' en el bulevar Abel Matutes: «Todos queremos zonas peatonales y reducir el tráfico rodado en la ciudad, pero no a costa de nuestra calidad de vida»
- Consulta el programa completo de las 'Festes de Maig' 2026 de Santa Eulària
- El botellazo que sacude Ibiza: el juez de línea denuncia al segundo entrenador de fútbol del Luchador