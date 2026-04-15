OFERTA ABRIL
Accident
Cyclist in critical condition after collision with car in Ibiza
The patient had multiple chest and abdominal injuries
Ibiza
A 57-year-old Spanish cyclist has been seriously injured following a collision with a vehicle in Santa Gertrudis de Fruitera.
According to the Policlínica Nuestra Señora del Rosario, where she was admitted, the accident prompted the deployment of an ambulance from Grupo Policlínica as well as officers from the Santa Eulària Local Police.
The woman was transferred to the clinic at 8:58 pm. Medical sources confirmed that she was admitted to the Intensive Care Unit (ICU) in critical condition, suffering from multiple injuries including chest and abdominal trauma, a cervical fracture, a femur fracture and a moderate traumatic brain injury.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un recorrido por los apellidos más habituales de Ibiza
- En estado grave el hombre de 52 años arrollado por una moto en Ibiza: 'No se movía' y 'sangraba por la cabeza', según el 061
- Atropellado un hombre en la avenida Isidor Macabich de Ibiza
- La pareja de Ibiza en 'La isla de las tentaciones' se salta las normas en el primer programa
- Vecinos del barrio sa Real se oponen al 'parking' en el bulevar Abel Matutes: «Todos queremos zonas peatonales y reducir el tráfico rodado en la ciudad, pero no a costa de nuestra calidad de vida»
- Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon
- Consulta el programa completo de las 'Festes de Maig' 2026 de Santa Eulària
- En estado crítico una ciclista tras chocar con un coche en Ibiza