Cyclist in critical condition after collision with car in Ibiza

A 57-year-old Spanish cyclist has been seriously injured following a collision with a vehicle in Santa Gertrudis de Fruitera.

According to the Policlínica Nuestra Señora del Rosario, where she was admitted, the accident prompted the deployment of an ambulance from Grupo Policlínica as well as officers from the Santa Eulària Local Police.

The woman was transferred to the clinic at 8:58 pm. Medical sources confirmed that she was admitted to the Intensive Care Unit (ICU) in critical condition, suffering from multiple injuries including chest and abdominal trauma, a cervical fracture, a femur fracture and a moderate traumatic brain injury.