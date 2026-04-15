Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesEl botellazoIrregularidades TSJBSa Real
instagramlinkedin

Accident

Cyclist in critical condition after collision with car in Ibiza

The patient had multiple chest and abdominal injuries

The woman is hospitalized at the Nuestra Señora del Rosario Polyclinic.

The woman is hospitalized at the Nuestra Señora del Rosario Polyclinic. / DI

Redacción Digital

Ibiza

A 57-year-old Spanish cyclist has been seriously injured following a collision with a vehicle in Santa Gertrudis de Fruitera.

According to the Policlínica Nuestra Señora del Rosario, where she was admitted, the accident prompted the deployment of an ambulance from Grupo Policlínica as well as officers from the Santa Eulària Local Police.

Noticias relacionadas y más

The woman was transferred to the clinic at 8:58 pm. Medical sources confirmed that she was admitted to the Intensive Care Unit (ICU) in critical condition, suffering from multiple injuries including chest and abdominal trauma, a cervical fracture, a femur fracture and a moderate traumatic brain injury.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents