The striking natural discovery that has surprised walkers on an Ibiza beach

Those walking along Platja d’en Bossa on Thursday morning came across an unusual and striking scene: a moray eel of around one metre in length lying on the sand, just a few metres from the water, near the Jet apartments.

The discovery caused great surprise among those in the area, who are not used to encountering such a fierce-looking animal at such close range. Its long, dark body, along with its sharp head and open mouth, created a striking image that did not go unnoticed.