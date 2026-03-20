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Nature

The striking natural discovery that has surprised walkers on an Ibiza beach

Those walking along Platja d’en Bossa came across a moray eel of around one metre near the Jet apartments

Pictures of the dead animal on the shore.

Pictures of the dead animal on the shore. / D.I.

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Ibiza

Those walking along Platja d’en Bossa on Thursday morning came across an unusual and striking scene: a moray eel of around one metre in length lying on the sand, just a few metres from the water, near the Jet apartments.

The discovery caused great surprise among those in the area, who are not used to encountering such a fierce-looking animal at such close range. Its long, dark body, along with its sharp head and open mouth, created a striking image that did not go unnoticed.

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