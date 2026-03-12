Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en el casco histórico de IbizaAlquileres ilegales en IbizaAviones militares en FormenteraTrabajadores despedidos en Ibiza
instagramlinkedin

A 72-year-old woman found dead in her flat in Sant Antoni

The results of the autopsy will confirm the cause of death

Guardia Civil in a file image.

Guardia Civil in a file image. / GUARDIA CIVIL

César Navarro Adame

Jessica Merodio

Ibiza

The body of a woman was found on Wednesday night in a home in the municipality of Sant Antoni, in Ibiza.

As confirmed by the Guardia Civil’s communications office to Diario de Ibiza, the woman was 72 years old.

Noticias relacionadas y más

Investigators are awaiting the results of the autopsy to determine the cause of death, although authorities say that, according to the first indications, “it appears to be a natural death".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents