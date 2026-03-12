A 72-year-old woman found dead in her flat in Sant Antoni
The results of the autopsy will confirm the cause of death
The body of a woman was found on Wednesday night in a home in the municipality of Sant Antoni, in Ibiza.
As confirmed by the Guardia Civil’s communications office to Diario de Ibiza, the woman was 72 years old.
Investigators are awaiting the results of the autopsy to determine the cause of death, although authorities say that, according to the first indications, “it appears to be a natural death".
