Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parador de IbizaLolita Flores en IbizaNueva receta electrónica
instagramlinkedin

Snakes begin to reappear in Ibiza as cyclist finds metre-long specimen

The reptile was discovered on the Can Germà road in Sant Antoni

Dead snake found on Can Germà road in Sant Antoni.

Dead snake found on Can Germà road in Sant Antoni.

José Miguel L. Romero

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Snakes are once again being spotted in Ibiza as temperatures rise and sunny weather returns.

A cyclist travelling early on Tuesday morning along the Can Germà road, in Sant Antoni de Portmany, came across a horseshoe whip snake measuring just over one metre in length.

The reptile was lying on the tarmac and, at first glance, “appeared to be alive”, according to the local resident who found it. However, on closer inspection, he realised it was dead.

The witness believes the snake may have been run over shortly beforehand, possibly while basking on the warm road surface — a common behaviour among reptiles after the colder winter months.

Noticias relacionadas y más

For the full article, please visit Diario de Ibiza website here.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents