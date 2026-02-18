Latest medical update on Ibiza gender violence victim: two operations, facial fractures and double pneumothorax

The woman who suffered a brutal gender-based attack last Sunday in Sant Antoni de Portmany has undergone a second surgical procedure in an attempt to address the multiple injuries she sustained, including several facial fractures and bilateral haemopneumothorax with perforations in both lungs.

According to the latest medical report released on Wednesday by Policlínica Nuestra Señora del Rosario, where she remains in the Intensive Care Unit (ICU) in a serious condition with a guarded prognosis, the victim also suffered a severe traumatic brain injury accompanied by a significant subdural haemorrhage.

The seriousness of her condition required emergency surgery shortly after she was admitted on Sunday afternoon.

