Drunk driver faces possible prison sentence after doubling alcohol limit and performing dangerous manoeuvres in Ibiza

Sant Joan Local Police tracked him down following a tip-off from a member of the public

The driver had twice the legal alcohol limit.

The driver had twice the legal alcohol limit. / Policía Local de Sant Joan

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Policía Local de Sant Joan have identified and charged a driver on suspicion of driving under the influence of alcohol and reckless driving.

The incident took place on Monday in Sant Miquel de Balansat, after officers received a report from a member of the public warning of a dangerous situation on a rural road in the area.

According to a statement posted by the local police on Instagram, the man — of Ecuadorian origin — was seen carrying out hazardous manoeuvres. Officers were able to intercept him shortly afterwards.

Breathalyser tests recorded readings of 1.00 mg/l and 0.91 mg/l, approximately double the legal limit, the police said. He now faces potential penalties including a prison sentence, a fine and disqualification from driving.

