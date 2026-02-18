Drunk driver faces possible prison sentence after doubling alcohol limit and performing dangerous manoeuvres in Ibiza
Sant Joan Local Police tracked him down following a tip-off from a member of the public
Policía Local de Sant Joan have identified and charged a driver on suspicion of driving under the influence of alcohol and reckless driving.
The incident took place on Monday in Sant Miquel de Balansat, after officers received a report from a member of the public warning of a dangerous situation on a rural road in the area.
According to a statement posted by the local police on Instagram, the man — of Ecuadorian origin — was seen carrying out hazardous manoeuvres. Officers were able to intercept him shortly afterwards.
Breathalyser tests recorded readings of 1.00 mg/l and 0.91 mg/l, approximately double the legal limit, the police said. He now faces potential penalties including a prison sentence, a fine and disqualification from driving.
