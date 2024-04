Lequio reacciona a las palabras de Ana Obregón, que le acusa de no ayudarla económicamente en la enfermedad de Aless

'¡De viernes!' emitirá este viernes una entrega cargada de contenidos para hacerle frente al esperado estreno de 'Tu cara me suena' en Antena 3. Entre ellos se encuentra una entrevista a Ana Obregón, cuyo primer avance no ha dejado a nadie indiferente. La actriz afirma que Alessandro Lequio no le ayudó económicamente durante la enfermedad del hijo de ambos, fallecido en 2020.

"Estuvimos casi cinco meses viviendo en el hospital con mi hijo. Alessandro le ha dado a Aless todo el cariño que necesitaba como padre. Económicamente, no. No me ayudó económicamente", asegura la bióloga en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona: "Sí es verdad que me ayudó emocionalmente".

'Vamos a ver', el magacín matinal de Telecinco, emitió este jueves un avance de la entrevista con el propio Alessandro Lequio en plató. A la vuelta del vídeo, el colaborador reaccionó a las imágenes: "De lo que diga, evidentemente, no voy a comentar nada".

"Con su presencia en '¡De viernes!', el programa se consagra como uno de los grandes de la historia de la televisión", continuó diciendo el italiano, que optó por mantener silencio ante las duras acusaciones de Obregón. "Ana es el personaje al que todo el mundo quiere entrevistar porque siempre tiene algo nuevo que contar, entonces me parece que está muy bien".