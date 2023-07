Este lunes, justo cuando arrancaban los castings de 'Operación Triunfo 2023' en Barcelona, un conocido exconcursante del formato anunciaba que abandona la industria musical. Se trata de Carlos Right, que a través de sus redes sociales ha compartido un comunicado en el que explica los motivos que le han llevado a tomar esta drástica decisión.

El joven, que se dio a conocer en 'OT 2018', empieza reconociendo que sabía que este momento "llegaría un día u otro". Después de agradecer el cariño y el apoyo que le han brindado sus seguidores en estos cinco años, se dirige a todos ellos para explicar que quiere darle un nuevo rumbo a su vida.

"Os quiero contar que dejo la industria musical. Un mundo en el que me metí hace cinco años, sin saber nada de él, cometiendo mil errores, siendo inocente y dejándome llevar", anuncia Carlos Right. Aunque confiesa que este mundo le ha dado "personas maravillosas", reconoce que no todo ha sido positivo: "También me ha hecho mucho daño y no va conmigo". "Por eso hoy me despido de él. No de la música, que me va a acompañar siempre", aclara.

Después de hacer un repaso por su carrera como artista, da más detalles sobre la razón por la que ha decidido apartarse de la música: "He cumplido un sueño y vosotrxs estábais en él. Y veo que lo que viene ahora no me va a hacer tan feliz como lo he sido, porque hay cosas que yo no puedo controlar y no están en mis manos".

'Mi mundo' es el título del tema con el que decide finalizar su trayectoria musical: "Le tengo mucho cariño". "Decido empezar una nueva etapa en mi vida, en la que os invito a acompañarme, con un proyecto tanto laboral como familiar que me ilusiona mucho y al que quiero dedicar todo mi tiempo", avanza sin revelar más sobre este asunto.

"Es una decisión que he madurado durante mucho tiempo y espero que entendáis que ahora es el momento perfecto para hacerlo. Me toca pensar en mí, en mi proyecto, en mi familia y amigos", añade antes de finalizar: "Vosotrxs habéis sido lo mejor de todo esto. GRACIAS".