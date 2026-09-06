La falta de profesores de catalán se convierte en un dolor de cabeza para los institutos de Ibiza

Si en algo coinciden todos los institutos consultados por Diario de Ibiza es en que faltan profesores de catalán. La noticia que salió a la luz a finales de agosto sobre que catalán se ha vuelto la especialidad con más plazas vacantes en las Pitiusas la confirman los equipos de dirección. "En el instituto Santa Maria tenemos todas las plazas ocupadas, salvo catalán, que nos faltan un par de docentes", explica Cristina Colomar, jefa de estudios de los ciclos formativos de la tarde: "Este año lo tenemos bastante bien, porque siempre nos faltaban profesores de informática, alguno de matemáticas, pero este año están todas ocupadas salvo esta especialidad".

El problema se extiende al resto de centros. Fèlix Roig jefe de estudios del instituto Isidor Macabich afirma que tampoco tienen todo completo: "Faltaban pocas plazas por cubrir tras la adjudicación de este verano, pero una vez empieza el curso nos llegan bajas y excedencias. La especialidad de catalán es la que peor tenemos, porque tenemos dos profesores asignados y los otros son mallorquines con plaza en Ibiza que, por un motivo u otro, no vienen y piden excedencia, comisión de servicios o bajas médicas". Esto dificulta que salgan a concurso todas las plazas que harían falta en el centro, "estas plazas no han salido en los trámites ordinarios de sustituciones", asegura Roig.

"La tónica general de la isla"

En el Quartó del Rei de Santa Eulària también falta un profesor de catalán, "pero es la tónica general de la isla", asevera el director del centro, Jordi Carrasco: "Ahora se abrirá una convocatoria extraordinaria y seguramente se cubra". La directora del instituto Xarc, también en Santa Eulària, Vanessa Boronat, explica que faltan dos plazas por cubrir de catalán, "y una de tecnología".

Al director Jaume Fitó del instituto Sant Agustí también le faltan tres plazas de catalán por cubrir, además de "media [a tiempo parcial] de física y química y de inglés, una de tecnología y otra de certificado C, que es del grado de Formación Profesional de Atención domiciliaria". Así, Fitó comenta que hay otros profesores que se han pedido sustituciones y que esperan cubrir todas las vacantes, "aunque con catalán no se sabe, quizás se tiene que recurrir a los profesores de refuerzo [de especialidades de letras que puedan dar clases de catalán a cursos inferiores]": "Es lo que hay", lamenta.

El director del instituto Sa Colomina, Javier Morillo, también tiene por cubrir "dos plazas de catalán y dos de informática", aunque de informática asegura que es por sustitución: "Espero que con el procedimiento urgente que han abierto podamos cubrir al menos una de informática que han sacado, pero las dos de catalán es más complicado. Seguramente tengamos que pasar a profesores de ámbitos diferentes a que hagan la función, a menos que tengamos la suerte de que algún licenciado [en filología catalana] quiera venir [a la isla]", sostiene Morillo.

Andrea Daura, directora del instituto Sa Blanca Dona, tampoco tiene toda la plantilla a inicios de septiembre: "Nos faltan cinco profesores de catalán, dos de matemáticas, uno de inglés y medio [a jornada parcial] de castellano", explica Daura.