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Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep

Un grave accidente de tráfico se ha producido esta madrugada, sobre las 4.40 horas, en la carretera de Ibiza a Sant Josep, a la altura del kilómetro 4 de la EI-700. Un turismo que circulaba en dirección a Sant Josep habría invadido el carril contrario, en sentido Ibiza, por el que circulaba correctamente un camión de recogida de basuras. El coche ha colisionado violentamente contra la parte delantera izquierda del vehículo pesado por causas que todavía se desconocen y que investiga la Guardia Civil de Tráfico. Más información