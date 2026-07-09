Un incendio desata la alarma en Cala de Bou tras prender un solar con vegetación seca

Un incendio registrado durante la tarde de este jueves en un solar vacío situado en la calle Coruña, en la zona de Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep, ha activado las alarmas de Bomberos de Ibiza. El aviso ha llegado a los servicios de emergencia cerca de las 17.40 horas.

Al parecer, el suceso se ha iniciado durante la presentación del nuevo ecosistema de vigilancia aérea con drones de la Policía Local de Sant Josep, un proyecto pionero en Europa que reforzará la seguridad, la protección del territorio y la capacidad de respuesta ante emergencias en el municipio.

Imagen termografica del incendio, vista de dron. / DI

Según han podido ver desde la vista aérea mediante los dispositivos de grabación, el fuego se ha originado en un terreno con abundantes cañas y hojarasca seca, lo que ha favorecido su propagación. Cerca de las 17.45 horas, los efectivos de emergencias han llegado al lugar para realizar trabajos de extinción.

Varios usuarios han compartido grabaciones donde se puede observar una gran columna de humo negro y en su base las llamas al rojo vivo del incendio. En otro de los vídeos aparece el helicoptero del Ibanat mientras realiza descargas de agua para intentar sofocar el fuego, mientras que a pocos metros del autor del vídeo las llamas engullen el cañizal.

Por otro lado, un vecino de la zona ha explicado que se trata de la cuarta ocasión en la que el cañizal de cas Pujol se prende fuego y ha asegurado que "los vecinos tenemos miedo".

Por el momento se desconocen cuantos efectivos han participado y las causas del incendio, se espera actualización de la información.