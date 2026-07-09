Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de basuraSanidad en FormenteraAutoapuñalamientoDiscriminación en Ibiza
instagramlinkedin

Sucesos

Un incendio desata la alarma en Cala de Bou tras prender un solar con vegetación seca

Las causas del incendio registrado en un terreno vacío de Cala de Bou, en Sant Josep, todavía se desconocen y se espera una actualización de los datos

Cañizal incendiado en Cala de Bou

Cañizal incendiado en Cala de Bou

Adrian Nanu

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nuria García Macias

Jerónimo Marín Palacios

Ibiza

Un incendio registrado durante la tarde de este jueves en un solar vacío situado en la calle Coruña, en la zona de Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep, ha activado las alarmas de Bomberos de Ibiza. El aviso ha llegado a los servicios de emergencia cerca de las 17.40 horas.

Al parecer, el suceso se ha iniciado durante la presentación del nuevo ecosistema de vigilancia aérea con drones de la Policía Local de Sant Josep, un proyecto pionero en Europa que reforzará la seguridad, la protección del territorio y la capacidad de respuesta ante emergencias en el municipio.

Imagen termografica del incendio, vista de dron.

Imagen termografica del incendio, vista de dron. / DI

Según han podido ver desde la vista aérea mediante los dispositivos de grabación, el fuego se ha originado en un terreno con abundantes cañas y hojarasca seca, lo que ha favorecido su propagación. Cerca de las 17.45 horas, los efectivos de emergencias han llegado al lugar para realizar trabajos de extinción.

Varios usuarios han compartido grabaciones donde se puede observar una gran columna de humo negro y en su base las llamas al rojo vivo del incendio. En otro de los vídeos aparece el helicoptero del Ibanat mientras realiza descargas de agua para intentar sofocar el fuego, mientras que a pocos metros del autor del vídeo las llamas engullen el cañizal.

Por otro lado, un vecino de la zona ha explicado que se trata de la cuarta ocasión en la que el cañizal de cas Pujol se prende fuego y ha asegurado que "los vecinos tenemos miedo".

Noticias relacionadas y más

Por el momento se desconocen cuantos efectivos han participado y las causas del incendio, se espera actualización de la información.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Daniel, vendedor del Hippy Market Punta Arabí: 'Ahora el mercadillo es Amazon
  2. El autoapuñalamiento, principal hipótesis del fallecimiento del hombre hallado muerto en su coche tras un accidente en Santa Eulària
  3. Derriba varios muros en un espectacular accidente en ses Païsses
  4. Cambio climático: las playas de Ibiza y Formentera pueden perder hasta un 60% de sus arenales
  5. El nuevo reloj del paseo de Vara de Rey ya tiene fecha de inauguración en Ibiza
  6. Alejandra Ferrer, enferma oncológica: «El paciente no debería verse obligado a protestar para recibir el trato correcto»
  7. Pumba, el perro que deja sa Coma tras cinco años esperando una familia en Ibiza: 'Por fin ha encontrado el hogar que tanto se merecía
  8. Vuelven de una noche de fiesta en Ibiza y encuentran la casa desvalijada: 'Nos quedamos sin todos esos recuerdos

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

The best water sports to enjoy on Ibiza’s stunning beaches and hidden coves

The best water sports to enjoy on Ibiza’s stunning beaches and hidden coves

La nadadora de Ibiza Renée Álvarez roza el podio en la primera jornada del Campeonato de España Alevín

La nadadora de Ibiza Renée Álvarez roza el podio en la primera jornada del Campeonato de España Alevín

Disturbios y protestas en la India por la violación y asesinato de una niña de 11 años

Disturbios y protestas en la India por la violación y asesinato de una niña de 11 años

Reconocen como víctima de "persecución política" a Josu Zabala, fallecido en 1976 por un disparo de la Guardia Civil

Reconocen como víctima de "persecución política" a Josu Zabala, fallecido en 1976 por un disparo de la Guardia Civil

Cañizal incendiado en Cala de Bou

La economía de Ibiza crece un 2,8% en el segundo trimestre, una décima menos que la balear

La economía de Ibiza crece un 2,8% en el segundo trimestre, una décima menos que la balear

Los cocineros vascos coinciden: “La tarta de queso no se hace solo con Philadelphia, también lleva 75 g de queso azul y 300 ml de nata”

Los cocineros vascos coinciden: “La tarta de queso no se hace solo con Philadelphia, también lleva 75 g de queso azul y 300 ml de nata”
Tracking Pixel Contents