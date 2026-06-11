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Incendio en Ibiza: arde una vivienda en Platja d´en Bossa
La madrugada de este viernes se ha declarado un incendio en una vivienda en Platja d'en Bosa, en Ibiza. Más información
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