"Ibiza no puede crecer más", reclama el senador Juanjo Ferrer ante el proyecto de ampliación aeroportuaria de Aena

El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha reclamado este martes en la Comisión de Insularidad del Senado un modelo de cogestión aeroportuaria que permita al Govern balear participar en las decisiones sobre los aeropuertos de las islas. La iniciativa busca frenar proyectos como la ampliación del aeropuerto de Ibiza que impulsa Aena y que ha generado un amplio rechazo social en la isla.

Durante su intervención, Ferrer ha cuestionado que un organismo centralizado pueda aprobar una ampliación aeroportuaria sin el respaldo de las instituciones locales y autonómicas. "¿Quién puede imaginar, en un estado democrático, que un organismo central y centralizado pueda decidir ampliar un aeropuerto insular sin que ni el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, ni el Consell de Ibiza, ni el Govern balear tengan nada que decir?", ha señalado.

El senador también ha criticado el modelo de gestión aeroportuaria estatal y ha recordado que España y Rumanía son los únicos países de la Unión Europea con un sistema centralizado como el de AENA.

Medidas contra la masificación

El proyecto planteado para el aeropuerto de Ibiza contempla una inversión de 230 millones de euros y prevé aumentar de 17 a 32 las puertas de embarque, además de incorporar más mostradores de facturación, nuevos controles de seguridad y una sala VIP de 2.000 metros cuadrados. La propuesta supondría una ampliación del 29% de la superficie aeroportuaria.

Ferrer ha advertido de que esta actuación puede abrir la puerta a futuras ampliaciones de la pista. "Resulta evidente que, a medio plazo, tras consolidar la ampliación de la terminal, llegará la ampliación de la pista", ha afirmado.

El senador ha denunciado además que infraestructuras estratégicas para el territorio dependan de "un organismo privado con objetivos empresariales que en ocasiones chocan con los intereses públicos de la isla". En este sentido, ha recordado la privatización parcial de Aena durante el Gobierno de Mariano Rajoy y ha acusado a la compañía de responder a intereses "mercantilistas".

Ferrer ha vinculado el rechazo a la ampliación con el debate social sobre la saturación turística en Ibiza. Según ha defendido, la sociedad ibicenca reclama desde hace años medidas contra la masificación y a favor del decrecimiento turístico, objetivos incompatibles con un aumento de la capacidad aeroportuaria.

"Limitamos la entrada de vehículos, durante años se frenó la apertura de nuevos establecimientos hoteleros y se prohibió el alquiler turístico en edificios residenciales. Ahora, en cambio, AENA apuesta por ampliar el aeropuerto en contra de los intereses de la sociedad pitiusa", ha criticado.

Por último, el senador ha pedido que las futuras inversiones de Aena se destinen a mantener y modernizar las instalaciones, mejorar la eficiencia energética, ordenar los flujos de pasajeros y reforzar la seguridad. "Ibiza no puede crecer más. Exigimos poder decidir nuestro presente y nuestro futuro", ha concluido.