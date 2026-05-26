Educación
“Los padres no podemos más con los piojos: llevamos siete meses así”: familias de un colegio de Ibiza denuncian contagios recurrentes
Las familias reclaman la desinfección completa del centro, la revisión de los niños a la entrada y la puesta en marcha de un protocolo claro para evitar nuevos contagios
Varias familias de un colegio de Ibiza denuncian una situación “preocupante” por la presencia reiterada de piojos entre los niños del centro. Según explican, el problema se arrastra desde hace casi siete meses y, pese a los tratamientos realizados por los padres, los menores vuelven a contagiarse de forma recurrente.
Una de las familias afectadas asegura que su hijo, de cuatro años y con pelo afro, ha tenido que someterse a tratamientos especializados cuyo coste asciende a unos 150 euros por sesión. “Lo hacemos por el bien de nuestros hijos, pero la semana que viene tendrá que volver otra vez porque la escuela no desinfecta”, lamentan.
Piojos, una epidemia sin protocolos eficientes
Los padres sostienen que la situación se ha convertido en “una epidemia” y que cada semana deben revisar las cabezas de sus hijos, pasar el peine durante horas y repetir tratamientos que, según afirman, no sirven de nada si el centro no adopta medidas generales. Algunas familias, aseguran, incluso han planteado sacar a sus hijos del colegio.
La denuncia apunta también al coste añadido que supone esta situación para las familias, que ya pagan alrededor de 800 euros mensuales por la escolarización. “El colegio tiene que buscar una solución y hacerse cargo de los tratamientos”, reclaman.
Entre las medidas que solicitan figuran la desinfección completa del centro, la revisión de los niños a la entrada y la puesta en marcha de un protocolo claro para evitar nuevos contagios. Según los padres, ya han llegado a contratar a una enfermera para revisar la cabeza de cada niño, pero consideran que la responsabilidad no puede recaer únicamente en las familias.
“Cada noche estamos quitando piojos durante horas y a los dos días vuelven otra vez”, denuncian. “Antes no se hacía nada y los niños siguen volviendo con piojos. Hay que desinfectar toda la escuela y actuar ya”.
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