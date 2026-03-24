Sergio G. Cañizares

Semana Santa en Ibiza: el público no podrá acceder a algunos tramos de Dalt Vila

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha explicado que las obras en Dalt Vila obligarán a reorganizar los recorridos de las procesiones de Semana Santa para reducir al máximo el impacto sobre cofradías y público. Tras una reunión con las hermandades y el obispo de Ibiza y Formentera, el Ayuntamiento ha confirmado que no se permitirá la presencia de espectadores en la plaza dels Desemparats ni en la rampa que baja hacia la plaza de Vila, además de aplicarse restricciones en un tramo de la calle General Balanzat. Más información