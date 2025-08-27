Delegación del Gobierno: "Marga Prohens debe buscar la cooperación y no la confrontación"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, volvió a arremeter contra el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, por negarse a asistir a una reunión conjunta con todos los presidentes de los consells y representantes del Govern, celebrada el jueves pasado. Rodríguez se refirió ayer a ese encuentro para matizar que él no había recibido ninguna invitación para el mismo, a la vez que instó al Govern balear a mantener una actitud de «cooperación y no de confrontación» con la Administración del Estado.

Prohens aseguró que puede mostrar las dos cartas enviadas a Rodríguez para convocarle a la cita de la semana pasada. Además, indicó que el rechazo del delegado del Gobierno se debía a que era una reunión conjunta con todos los presidentes de los consells.

«La competencia de menores en Balears es de los consells, por eso no es de recibo que no quiera recibir a los presidentes», insistió Prohens. «Entiendo que tenemos un delegado del Gobierno que tiene que defender hasta las últimas consecuencias al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero, en estos momentos, es incompatible con defender los intereses de Balears», sentenció. Prohens también tuvo duras palabras hacia la ministra de Infancia, Sira Rego, a la que achacó que no se ha puesto en contacto con los consells para conocer la situación de su acogida de menores migrantes.

Por su parte, en una comparecencia ante la prensa en Palma, Alfonso Rodríguez instó al Govern a plantear el problema de la migración a nivel estatal, no «pensando solo en Balears». «Lo que debe hacer la señora Prohens es elegir si quiere gestionar esta crisis migratoria desde la coordinación con el Gobierno de España o continuar por la senda de sus pactos con la ultraderecha, en los que la migración es un arma arrojadiza», replicó. El delegado del gobierno también informó que Salvamento Marítimo y la Guardia Civil continúan con la búsqueda de 15 migrantes desaparecidos la semana pasada cuando se dirigían a Mallorca.