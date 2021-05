Tras la batalla más que televisada por la herencia de Paquirri, Kiko Rivera e Isabel Pantoja siguen sin tener relación ni hablarse. El Dj, que ha acudido a varios programas de televisión hablando del tema, parece estar harto de que le pregunten por la reconciliación.

Así, ha colgado un stories en su cuenta de Instagram por el Día de la Madre en el que deja claro que no quiere reconciliarse: "No espero, ni quiero, reconciliación ninguna. Solo que yo no tengo esos detalles tan feos... y tengo corazón, que es algo que algunos Pantojas carecen".

Muchos se han estado preguntando estos días si Isabel Pantoja recibiría un mensaje o una llamada de su hijo, pues bien, sí lo ha recibido, pero no creemos que sea el que esperaba, aunque lo cierto es que esta batalla mediática se ha creado porque Kiko Rivera se percató de los tejemanejes económicos de su madre y de las mentiras que le había contado de por vida.