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Documentación falsa

Investigan a dos personas por presentar acreditaciones falsas de artesano en un mercadillo de Sant Josep

La Policía Local detectó, junto al Departamento de Actividades y especialistas en documentoscopia, que los documentos eran falsos y que no existía un registro oficial que avalara a los implicados

Imagen del posteo de la Policia Local de Sant Josep en su cuenta de Instagram

Imagen del posteo de la Policia Local de Sant Josep en su cuenta de Instagram / Policia de Sant Josep

Redacción Ibiza

La Policía Local de Sant Josep está investigando a dos personas por un presunto delito de falsedad en documento público y por intrusismo en el sector artesanal, después de presentar supuestas acreditaciones de artesano para poder participar en uno de los mercadillos municipales, según informan a través de su canal en la cuenta social Instagram.

Tras las comprobaciones realizadas por el Departamento de Actividades, servicios de la Comunidad Autónoma y los especialistas en documentoscopia de la Unidad de Atestados, se detectó que los documentos presentados eran falsos. Además, se confirmó que no existía ningún registro oficial que acreditara a estas personas como artesanas.

Por estos hechos, los investigados han sido puestos a disposición judicial. La Policía recuerda además que el uso consciente de documentación falsa puede acarrear penas de prisión de seis meses a un año y multas de tres a seis meses.

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Desde la Policía Local de Sant Josep se insiste en que "ganarse la vida es digno, pero siempre debe hacerse con honestidad", cumpliendo las normas y ofreciendo las garantías que exigen tanto la Administración como la ciudadanía. En esa línea, el cuerpo de seguridad josepí defiende un "comercio justo, transparente y en igualdad de condiciones para todos".

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