Documentación falsa
Investigan a dos personas por presentar acreditaciones falsas de artesano en un mercadillo de Sant Josep
La Policía Local detectó, junto al Departamento de Actividades y especialistas en documentoscopia, que los documentos eran falsos y que no existía un registro oficial que avalara a los implicados
La Policía Local de Sant Josep está investigando a dos personas por un presunto delito de falsedad en documento público y por intrusismo en el sector artesanal, después de presentar supuestas acreditaciones de artesano para poder participar en uno de los mercadillos municipales, según informan a través de su canal en la cuenta social Instagram.
Tras las comprobaciones realizadas por el Departamento de Actividades, servicios de la Comunidad Autónoma y los especialistas en documentoscopia de la Unidad de Atestados, se detectó que los documentos presentados eran falsos. Además, se confirmó que no existía ningún registro oficial que acreditara a estas personas como artesanas.
Por estos hechos, los investigados han sido puestos a disposición judicial. La Policía recuerda además que el uso consciente de documentación falsa puede acarrear penas de prisión de seis meses a un año y multas de tres a seis meses.
Desde la Policía Local de Sant Josep se insiste en que "ganarse la vida es digno, pero siempre debe hacerse con honestidad", cumpliendo las normas y ofreciendo las garantías que exigen tanto la Administración como la ciudadanía. En esa línea, el cuerpo de seguridad josepí defiende un "comercio justo, transparente y en igualdad de condiciones para todos".
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