Izan Llunas antes de la gran final del Benidorm Fest: "Este premio no es solo mío, es también para Ibiza"

Desde Benidorm, Izan Llunas vive días de intensa emoción tras haberse convertido en uno de los seis finalistas del Benidorm Fest el pasado martes 10 de febrero, uno de los certámenes musicales más importantes del país. El artista, que representó a Ibiza con su canción '¿Qué vas a hacer?', cuenta, en contacto por videollamada exclusiva con Diario de Ibiza, que aún le cuesta asimilar lo que está viviendo.

“Un saludo enorme para toda mi querida Ibiza. Vamos para adelante, porque este logro es para todos los que me apoyan”, expresa el cantante, que además pide el acompañamiento del público ibicenco en la gran final, este sábado 14 de febrero. El sistema de votación del certamen se divide en partes iguales: un 50% corresponde al jurado y el otro 50% al voto del público desde casa. “Les pido que me miren en vivo y me voten, porque este premio no será solo mío, también será para Ibiza”, insiste con alegría.

Por su parte, Llunas recuerda con especial emoción, y aún en estado de asombro, el momento en el que escuchó su nombre como finalista. "Me nombraron segundo y todavía no lo puedo creer. Fue muchísima emoción, sigo un poco en shock", confiesa. Esa reacción ha quedado reflejada también en los festejos que el mismo Izan ha compartido en sus historias de Instagram la noche de la semifinal.

Una emoción compartida

En estos días marcados por los nervios y la alegría, el cantante destaca la importancia del apoyo familiar y cuenta que se encuentra en compañía de algunos familiares, aunque no precisa quiénes. No obstante, explica que su padre, el también cantante Marcos Llunas, no pudo estar presente esa noche, ya que se encontraba en Perú por motivos personales. Igualmente, a pesar de la distancia, ha seguido a su hijo en el certamen de cerca. “Llamé a mi padre y le dije: ‘Estamos adentro’”, relata el joven.

Asimismo, haciendo referencia a la respuesta de su abuelo, el reconocido cantante Dyango, cuenta que lo llamó al día siguiente, ya que la gala finalizó muy tarde esa noche. “Estaba muy emocionado", agrega.

Además, como ya ha mencionado en otras ocasiones, este certamen tiene una carga emocional muy grande para toda la familia: "Mi abuelo ganó aquí mismo el disco de oro por su mejor canción, entonces que él haya sido premiado en este escenario y que ahora yo esté viviendo esto lo hace todavía más especial”, explica.

En la semifinal que lo consagró finalista, Llunas también compartió uno de sus rituales antes de salir al escenario. “Antes de salir tengo que atarme dos veces los cordones de los zapatos y besar la cadena que siempre llevo conmigo”, cuenta entre risas, mostrando la cadenita dorada que tiene en su cuello y que considera su cábala personal.

Izan en ensayo de la semifinal de Benidorm Fest / ROBERTO MORENO MOYA

Música con identidad propia

Al ser consultado por '¿Qué vas a hacer?', la canción con la que compite en el certamen, el artista explica el significado que tiene. "Habla de una sensación que yo creo es muy común: la incertidumbre que tenemos todos cuando conocemos a alguien, cuando no sabes cómo actuar, cuando tienes que dar un salto y aparece el miedo a lo desconocido (...). Por eso el nombre. Si no te pasó alguna vez, creo que en algún momento nos va a pasar a todos", reflexiona con humor.

Aunque reconoce que siempre soñó con participar en un certamen de esta magnitud, también admite que durante mucho tiempo no se sintió preparado. “Era un sueño mío, pero antes no me sentía listo”, afirma.

A su vez, el joven artista explica que necesitó recorrer un proceso personal y artístico para encontrar su propia identidad musical, especialmente después de haber alcanzado popularidad en su infancia interpretando a Luis Miguel en la serie sobre el cantante mexicano. "Durante mucho tiempo mucha gente me vinculó solo con ese personaje. A partir de ahí empecé a construir mi propio camino, con mi música, mis gustos y lo que yo quiero hacer. Sentí que ahora sí era el momento de presentarme a un certamen así. Y aquí estoy, como finalista", añade con felicidad.

Mantener el equilibrio antes de la final

De cara a la final del sábado, Llunas busca mantener el equilibrio físico, mental y emocional. Cuenta que los primeros días estuvieron marcados por distintas emociones, como la felicidad, los nervios y ese 'shock' de no poder creer lo que estaba viviendo. Con el paso de las horas, logró mayor calma y enfoque, y hoy se siente 'tranquilo': "Ayer estaba más nervioso, hoy más tranquilo. Estoy entre ensayos, entrenamiento físico y entrenamiento vocal" agregando que también se encuentra dedicándole tiempo a su familia "Después de la semifinal estuve todo el día con ellos". Llunas aclara que mantener este bienestar hasta el sábado es fundamental.

Además, ha dejado un sentido mensaje para aquellos que quieren cumplir un sueño y se sienten lejos de lograrlo. "Que lo intenten, que sigan adelante y que crean en ellos mismos. Todo llega", afirma.

Por último, dedica unas palabras a Ibiza: "A todos los ibicencos les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por el apoyo y no se olviden de estar conmigo este sábado, que para mí será muy importante". Agregando que "pase lo que pase, ya soy finalista y eso es un gran paso. Vamos con todo", expresa el artista a tan solo tres días de volver a subirse al escenario del Benidorm Fest, esta vez para disputar la gran final, en la cual si el jurado y el público lo quieren, podría ser el gran ganador.