Migración
Localizados 65 migrantes en Formentera en menos de 16 horas
La Delegación del Gobierno informa de actuaciones en es Copinar, es Caló, Pilar de la Mola y aguas situadas al sureste de la isla
Un total de 65 migrantes de origen magrebí han sido interceptados en cinco actuaciones desarrolladas entre el mediodía del martes y la madrugada de este miércoles en Formentera, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en las Islas. La actuación más reciente tuvo lugar a las cuatro de la madrugada de este miércoles en es Copinar, donde localizaron a 12 personas. En el dispositivo participaron la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
Horas antes, a las 21.48 horas del martes, otras nueve personas de origen magrebí se interceptaron en la línea de costa de la playa de es Caló. En esta intervención participaron también la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Usecic
En esa misma zona, a las 18.50 horas, se produjo el rescate de otras 12 personas. En este operativo intervinieron la Guardia Civil del Puesto de Formentera, la Usecic y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil.
A las 13.45 horas del martes, se rescataron 17 personas en el mar, a unas 14 millas al sureste de Formentera. En la actuación participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
Previamente, a las 12.30 horas, se localizaron a 15 personas en la línea de costa de la zona de Punta Roja del Pilar de la Mola.
En este dispositivo participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del Puesto de Formentera.
Enterrados en Sant Francesc
Una mujer y dos menores de edad, víctimas del tráfico ilegal de personas entre África y Europa, fueron enterrados este martes en el cementerio de Sant Francesc de Formentera tras ser hallados sus cuerpos sin vida en el mar. La semana pasada llegaron a Formentera 80 migrantes más. En lo que va de año han arribado a la Pitiusas más de 150 pateras con más de 2.600 migrantes a bordo.
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