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Crisis migratoria

Enterrados en Formentera tres desconocidos más: "Esto ya no es un accidente, es una tragedia"

Ya son 33 los cuerpos sin identificar que reposan en el cementerio de Sant Francesc, seguramente migrantes de la ruta argelina

Una decena de personas asistieron al sencillo funeral celebrado en el cementerio de Sant Francesc de Formentera. | P.M.V.

Una decena de personas asistieron al sencillo funeral celebrado en el cementerio de Sant Francesc de Formentera. | P.M.V.

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

Tres seres humanos, uno de ellos mujer y los otros dos menores de edad a juzgar por las características de sus cuerpos sin vida, fueron enterrados este martes en el cementerio de Sant Francesc de Formentera.

Enterrados en Formentera tres desconocidos más

Tres nichos con tres ataúdes y las flores que han depositado los asistentes al funeral / P.M.V.

Con estas tres nuevas víctimas del tráfico ilegal de personas entre África y Europa ya son 33 las personas que reposan en el camposanto formenterés a la espera de que un milagro les devuelva su nombre y su identidad.

Por el momento, los cadáveres que aparecieron flotando en el mar el 6 y el 7 de septiembre, dos de ellos portando un salvavidas rojo que no les sirvió de nada, han sido enterrados en un nicho con un simple escrito que deja patente esa falta de identidad.

"Ojalá algún día su familia sepa dónde están sus seres queridos y que sepan también que, al menos durante su última despedida, no estaban solos", deseó una de las personas que se acercaron hasta el cementerio para participar en la sencilla ceremonia.

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Pepín Escandell, el encargado de los entierros, admitió que ya no sabe qué decir, que no le quedan palabras. "Esto ya no es un accidente, es una tragedia", acertó a expresar con tristeza.

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