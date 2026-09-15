Migración
Dos nuevas pateras llegan a Formentera con 32 personas de origen magrebí
Una embarcación llegó a la zona de Punta Roja, en la Mola, y otra fue localizada a 14 millas al sureste de la isla
Un total de 32 personas de origen magrebí han sido interceptadas o rescatadas este martes en dos actuaciones relacionadas con la llegada de pateras a Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno.
La primera intervención se produjo a las 12.30 horas, cuando fueron localizadas 15 personas en la línea de costa de la zona de Punta Roja del Pilar de la Mola.
En el dispositivo participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil del puesto de Formentera.
Rescate a 14 millas de Formentera
Poco más de una hora después, a las 13.45 horas, se produjo una segunda actuación. En este caso fueron rescatadas 17 personas de origen magrebí que se encontraban en el mar, a unas 14 millas al sureste de Formentera.
En este rescate intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
Las dos actuaciones elevan a 32 el número de personas localizadas este martes en Formentera.
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