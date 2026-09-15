Los Presupuestos Participativos de Formentera ya tienen los proyectos finales entre los que se repartirán 100.000 euros

El Consell de Formentera presentará este martes, 15 de septiembre, los proyectos que optan a recibir financiación a través de los Presupuestos Participativos de 2026, dotados este año con una partida de 100.000 euros. La sesión del Consell d’Entitats comenzará a las 19.45 horas en la sala de plenos, junto al Centro de Día, y servirá para explicar las propuestas recibidas, su valoración técnica y cuáles pasarán finalmente a votación, según ha explicado la consellera de Participación Ciudadana, Belén Palerm, en una entrevista concedida a la emisora local Radio Illa.

El periodo para presentar iniciativas se abrió el pasado 17 de marzo tras celebrarse una primera reunión de este órgano de coordinación de las entidades cívicas de la isla en el que también participan los diferentes grupos políticos. Un mes después, cuando finalizó el plazo, se habían registrado un total de 15 propuestas que fueron evaluadas técnicamente por el Consell. Tras este primer cribado, seis quedaron excluidas por diferentes motivos que se explicarán durante la reunión de este martes y otras tres, relacionadas con mejoras en el cine, fueron agrupadas en una única candidatura. De este modo, serán "seis o siete" los proyectos entre los que tendrán que escoger las entidades, aunque existe la posibilidad de que los 100.000 euros presupuestados den para cubrir la puesta en marcha de todos ellos y no tenga que llegarse a una votación.

La consellera insular desgranó en la entrevista varias de estas propuestas que se han considerado viables. Por ejemplo, Acción Francisco ha solicitado que se instalen alrededor de 36 señales de tráfico en los puntos considerados de más riesgo de atropello de gatos para mejorar la seguridad vial.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) Formentera propone, por su parte, crear un servicio de préstamo gratuito de material ortoprotésico para pacientes oncológicos, que permitiría adquirir prótesis, andadores, sillas de ruedas, muletas y otros materiales para cederlos sin coste durante los tratamientos. Palerm ha cuantificado en "unos 5.000 euros" la partida necesaria para este proyecto.

Reforma de la sala de cultura-cine

Otra de las candidaturas agrupa tres iniciativas destinadas al acondicionamiento de la sala de cultura-cine de Formentera, en Sant Francesc, relacionadas con la accesibilidad y la mejora de la sala. Entre las actuaciones previstas se encuentran la instalación de rampas y la mejora del sistema de iluminación y sonido, aunque por el momento no se contempla la sustitución de las butacas.

El Club de Surf Formentera ha presentado dos proyectos vinculados al Centre d’Esports Nàutics de Formentera (CENF). El primero propone instalar un nuevo pantalán flotante que sustituya a la estructura actual y el segundo solicita una estación meteorológica para disponer de información en tiempo real sobre el viento, la temperatura y otras condiciones meteorológicas relacionadas con las actividades en el mar.

Plaza Europa de es Pujols

Otra iniciativa presentada por la Asociación de bares, restaurantes y ocio nocturno (ABRO) y la Asociación de vecinos de es Pujols, propone renovar la plaza Europa, en es Pujols. Esta sería la actuación más cara del listado, ya que se ha presupuestado en "entre 50.000 y 100.000 euros", según Palerm.

La consellera señaló este lunes que existe otro proyecto para instalar bancos en las pasarelas del litoral, que estaba a la espera de un permiso de Costas para garantizar su viabilidad y poder incluirlo en las propuestas aprobadas.

En la reunión de este martes, en la cual pueden participar las 76 entidades que forman parte del Consell d'Entitats de Formentera, se explicarán todos estos proyectos y también los que han sido rechazados.