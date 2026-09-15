Córdoba pide la cabeza del conseller Lafuente por el caso de las hamacas de Formentera

El diputado por Formentera en el Parlament balear, Llorenç Córdoba, ha exigido este martes la dimisión del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, después de cuestionar su gestión de la dirección general de Costas. Córdoba ha preguntado por la razón de los supuestos cambios de criterio en relación con las autorizaciones de los lotes de hamacas y sombrillas de las playas de la pitiusa del sur y ha recordado que "lo que sí cambió fue la directora general", en referencia a la destitución de Xisca Ferrer el pasado 7 de agosto. Su sustituto en el cargo, Joan Jaume Mulet, es el tercer director general del área en un periodo de tres años.

Córdoba ha planteado la cuestión durante una pregunta oral en el pleno del Parlament, en la que ha interpelado directamente al conseller sobre "quién ha fijado realmente los criterios aplicados a los expedientes de Costas durante esta legislatura, los técnicos y funcionarios o los responsables políticos?"

En su turno de respuesta, Lafuente ha asegurado que "se ha aplicado el cumplimiento de la normativa", detallando que "se ha cumplido la ley de Costas, su reglamento, la normativa que la desarrolla, la ley del Govern y su disposición adicional décima, que afecta a Formentera".

Las autorizaciones de playa

Córdoba ha centrado buena parte de su intervención en las autorizaciones de instalaciones de temporada de las playas de Formentera, recordando que el último informe técnico que consta en el expediente está fechado el 19 de junio, a pesar de lo cual la resolución final de Costas se adoptó "en un sentido sustancialmente diferente" al primer documento.

"Si las playas eran las mismas, las instalaciones eran las mismas y el informe técnico era el mismo, alguien tendrá que explicarnos qué cambió. Porque lo que sí cambió fue la directora general", ha manifestado.

El diputado también ha cuestionado que la resolución se apoye en el artículo 10 de la Ley 12/2017 de Urbanismo en un expediente sobre instalaciones situadas en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. A su juicio, si se invoca esta norma debe aplicarse también el principio de que, en suelo rústico, prima la interpretación que ofrezca una mayor protección. De no hacerlo, considera que existirían "malas intenciones".

Córdoba ha recordado además que, tras el cese de la anterior directora general, 21 funcionarios de Costas salieron públicamente en defensa de su trabajo y de los criterios técnicos aplicados en la primera resolución. "Los criterios técnicos están negro sobre blanco, y si después la decisión cambia, tenemos derecho a saber qué ha cambiado y quién ha decidido ese cambio", ha reclamado. También ha criticado los diferentes ritmos de tramitación: «Para las hamacas encontraron tiempo, pero los quioscos siguen sin resolución definitiva desde hace meses».

"Debería dimitir"

El diputado ha recordado que el Consell de Formentera ya reprobó a Lafuente por mayoría absoluta y ha concluido que la polémica va más allá de expedientes concretos. "El problema ya no es una hamaca, un quiosco o una directora general. El problema es la gestión de Costas", ha señalado antes de pedir al conseller que dimita.

Lafuente, por su parte, ha situado el origen del conflicto en 2022, cuando la Demarcación de Costas autorizó al Consell las instalaciones temporales para el periodo 2022-2025, mientras que el entonces gobierno insular "de izquierdas" sacó a concurso las adjudicaciones hasta 2029, lo que posteriormente obligó a tramitar su renovación.

Menos hamacas y sombrillas

El conseller ha destacado que la autorización definitiva depende del replanteo de las playas, realizado el 24 de agosto por técnicos del Govern y del Consell para comprobar la realidad física del litoral antes de instalar los elementos autorizados.

Según ha explicado, los cambios experimentados por las playas impidieron finalmente desplegar 469 hamacas y 235 sombrillas que contaban inicialmente con autorización. Los lotes afectados se encuentran en ses Illetes, Llevant y es Pujols, según la información facilitada por el Consell.

Lafuente ha defendido "el gran trabajo" de los técnicos y ha negado cualquier interferencia política, calificando las acusaciones de Córdoba de "invenciones absolutamente demagógicas" destinadas, a su juicio, a "faltar a la verdad y atacar al Govern".