Qué celeste!, el festival que combina fiesta y concienciación medioambiental, cumple una década en Formentera

La décima edición del Festival Qué Celeste! convertirá de nuevo Sant Ferran en un punto de encuentro para la música, el circo, el arte, la participación ciudadana y la sensibilización ambiental. El grueso de la programación se concentrará los días 18 y 19 de septiembre, a partir de las 17 horas en el Espai Cultural de Sant Ferran, aunque las actividades vinculadas al aniversario se extenderán hasta el día 26. Después de diez ediciones, el festival mantiene su apuesta por combinar cultura y fiesta con la divulgación ambiental, el respeto por el entorno y la reutilización de materiales. Además, este año pondrán el foco en la migración y en la tragedia que provoca el tráfico ilegal de personas entre las costas de África y las de Europa, recordando las numerosas vidas que se han perdido durante ese trayecto.

Con motivo de este décimo aniversario, el festival estrena además una imagen creada por la artista Azahara Jiménez. El cartel parte de una composición de cuerpos entrelazados relacionada con el concepto de los llamados "agujeros de vida" y con el movimiento del contorsionismo, según explica una nota de prensa del Consell de Formentera

Limpieza de s'Estufador

La programación medioambiental comenzó el pasado 12 de septiembre con una limpieza de la zona de s’Estufador en la que participó una decena de voluntarios que recogieron 77 kilos de basura en menos de cuatro horas.

Las actividades continuarán el viernes 18 con el Taller de salud costera de la UIB, una experiencia científica abierta a la ciudadanía que se celebrará de 9 a 13 horas en s’Aigua Dolça, en es Pujols, dirigida por Samuel Pinya, biólogo y profesor de Ecología de la UIB. La actividad requiere inscripción previa en info@ibizapreservation.org.

Por la tarde, entre las 17.30 y las 20.30 horas, el Espai Cultural acogerá Play Wild, un espacio de juego artístico inspirado en el respeto al mar y a la naturaleza y destinado a participantes de todas las edades. Habrá también juegos y actividades con materiales reciclados. A las 18 horas comienza un taller de reparación de bicicletas y durante la tarde se desarrollará también un taller de baile de forró, expresión musical y de danza originaria del nordeste de Brasil. A las 19 horas se proyectará la pieza de videoarte 'Sálvate a ti mismo', de la artista afincada en Formentera Brenda Novak, y a las 19.30 horas Samuel Pinya ofrecerá una charla sobre el proyecto 'Coastal Health Monitoring Scheme'.

Voluntarios durante la recogida de basura del pasado 12 de septiembre en s'Estufador / Q.C.

Circo y música

El mercado artesanal, con participación de una decena artistas y creadores locales, abrirá también durante la tarde y cuatro puestos ofrecerán comida y bebida a los interesados. A partir de las 20.30 horas comenzará la programación circense con Qué Pacha-Mama y Duo Lollypop, en una propuesta que combinará humor, música, clown y diferentes disciplinas de circo.

La música llegará a partir de las 22 horas con Forró do Pulpo, seguido de Band’Ayan, con ritmos inspirados en el Carnaval de Salvador de Bahía, y Marina y su Melao, cuya propuesta está vinculada a la bomba puertorriqueña.

El sábado 19 las actividades ambientales comenzarán al mediodía con el taller ‘Posidonia: En busca de flores’, organizado por el GOB Formentera. Entre las 12 y las 14 horas, en la playa de es Pujols, se hará una explicación en tierra seguida de una salida de snorkel para identificar flores de posidonia. Los participantes deben llevar gafas de buceo y tubo.

Ya por la tarde, de 17.30 a 20.30 horas, regresará Play Wild, junto a otros talleres, actividades con materiales reciclados y propuestas artísticas.

Más circo y más música el sábado

A las 19 horas se proyectará la pieza de videoarte 'Sustrato índice', de Juan González, y a las 19.30 horas el GOB Formentera impartirá el taller marino 'Aprender observando’, centrado en las observaciones realizadas en las aguas de la isla.

La vertiente escénica continuará a las 20.30 horas con Clownomadas, compañía que combina clown, magia, circo y teatro. Desde las 22 horas será el turno de los conciertos, que abrirá el cante y el baile flamenco de Mawi. Después actuará FRAC, que mezcla rap, carnaval de Cádiz, electrónica, humor y contenido social; la batucada formenterense Bloco Colubraria; y la banda uruguaya Cuatro Pesos de Propina, con más de 25 años de trayectoria y un sonido que combina ska, rock y reggae. El cierre correrá a cargo del percusionista brasileño JapaSystem.

El domingo 20 de septiembre, a las 20 horas, el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’ acogerá el II Encuentro y exposición de artistas y artesanas del reciclaje, con representación de Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera. La inauguración contará con una sesión de DJ Flowdalou.

La programación vinculada a Qué Celeste! finalizará el 26 de septiembre, de 10 a 14 horas, con ‘Oasis de mariposas’, una actividad que construirá en el Espai Cultural un espacio destinado a estos insectos mediante plantas aromáticas. La propuesta requiere inscripción previa en info@ibizapreservation.org.

Desde la organización de Qué Celeste! invitan a todos los interesados a participar como voluntarios en el montaje y en el desarrollo de este festival único que une fiesta, creatividad, inconformismo social y compromiso ambiental.