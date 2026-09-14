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Formentera examina a 52 aspirantes para cubrir 16 plazas de bombero

Un total de 45 hombres y siete mujeres han afrontado este lunes las pruebas físicas de un proceso que comenzó con 287 solicitudes y continuará el 22 de septiembre con el examen teórico

Una de las pruebas a las que se han sometido los aspirantes a bomberos ha tenido lugar en la piscina municipal

Una de las pruebas a las que se han sometido los aspirantes a bomberos ha tenido lugar en la piscina municipal / CIF

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell de Formentera ha celebrado este lunes, 14 de septiembre, las pruebas físicas del proceso selectivo para cubrir 16 plazas de bombero como personal funcionario de carrera, correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2024 y 2025.

Un total de 52 aspirantes, 45 hombres y siete mujeres, se han presentado en el Polideportivo Antoni Blanc para afrontar esta nueva fase del proceso de selección.

Las pruebas físicas se han desarrollado mediante un sistema de rotación y han consistido, por este orden, en una prueba de fuerza flexora de las extremidades superiores, un circuito de agilidad y flexibilidad, la carrera de ida y vuelta conocida como ‘Course Navette’ y, finalmente, una prueba de aptitud en el medio acuático.

De 287 a 52 aspirantes

La convocatoria para reforzar el Servicio de Bomberos de Formentera despertó inicialmente un importante interés, con 287 personas inscritas. Una vez finalizado el proceso de revisión de la documentación, 168 aspirantes fueron admitidos definitivamente y 119 quedaron excluidos.

El objetivo de la convocatoria es cubrir 16 plazas vacantes de la categoría de bombero, dotadas presupuestariamente y correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2024 y 2025, mediante un procedimiento de concurso-oposición por turno libre.

El proceso selectivo comenzó el pasado 4 de septiembre con la evaluación psicotécnica, a la que se presentaron 78 aspirantes y era eliminatoria.

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El proceso continuará ahora con la prueba teórica, prevista para el próximo 22 de septiembre a las 9 horas en el Polideportivo Antoni Blanc. A esta nueva fase podrán acceder los aspirantes que hayan superado tanto la evaluación psicotécnica como las pruebas físicas celebradas este lunes.

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