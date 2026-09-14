Formentera apuesta por la bici y los desplazamientos sostenibles con una semana llena de actividades

El Consell de Formentera se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre, con un programa de actividades destinado a fomentar formas de desplazamiento más sostenibles, saludables y seguras y a dar a conocer entre la ciudadanía las diferentes alternativas al vehículo privado disponibles en la isla.

La bicicleta volverá a ser una de las grandes protagonistas de esta edición, que coincide también con la publicación de la nueva convocatoria anual de ayudas del Consell para adquirir bicicletas y electrificar bicicletas convencionales. La programación incluirá exhibiciones, talleres de mecánica, caminatas populares, actividades para llegar en bicicleta a es Cap y acciones para dar visibilidad a iniciativas como la Ruta Saludable 68 o la red pública de recarga de vehículos eléctricos Melib.

Respecto a las ayudas para comprar bicicletas y electrificar las convencionales, contemplan diferentes cuantías según la opción elegida: 150 euros para comprar una bicicleta convencional, 450 euros si es eléctrica, 100 euros para convertir en eléctrica una bicicleta convencional y 250 euros para comprar una bicicleta convencional y electrificarla después. Las subvenciones se concederán hasta agotar el presupuesto disponible y podrán tramitarse a través de la OAC y la OVAC del Consell Insular.

La programación de la Semana Europea de la Movilidad comenzará el miércoles 16 de septiembre, con una exhibición de bicicletas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc entre las 10 y las 13 horas. La actividad permitirá acercar a la ciudadanía diferentes opciones de movilidad sobre dos ruedas y conocer de primera mano las posibilidades que ofrecen tanto las bicicletas tradicionales como las eléctricas.

El jueves 17 de septiembre, de 18.30 a 20.30 horas, también en la plaza de la Constitució, tendrán lugar dos talleres: uno de mecánica básica de bicicletas y otro que lleva por nombre 'La isla a pedal' y está a cargo de Es Brolls y Sol Courreges.

La Ruta Saludable 68

Este acontecimiento servirá también para dar visibilidad a la Ruta Saludable 68 de Formentera. Este itinerario, de unos 3,25 km, forma parte de la red de Rutas Saludables de Balears, formada por varias decenas de circuitos urbanos y circulares distribuidos por todo el archipiélago y diseñados para fomentar el hábito de caminar de manera cotidiana.

El programa incorpora así dos caminatas populares: el viernes 18 con salida desde el Polideportivo Antoni Blanc a las 21 horas y regreso previsto a las 23 horas. La segunda el lunes 21 con salida y llegada desde el aparcamiento de sa Tanca Vella con el mismo horario. Las plazas son limitadas y las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp en el número 686 459 054.

A es Cap en bicicleta

Durante el fin de semana 19 y 20 de septiembre, la propuesta será llegar al faro de es Cap de Barbaria en bicicleta. El punto de encuentro será sa Tanca d'Allà Dins y la actividad tendrá lugar entre las 17.30 y las 20 horas

La programación concluirá el martes 22 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial sin Coches, con una nueva exhibición de bicicletas convencionales y eléctricas en la plaza de la Constitució, de 10 a 13 horas.

El Consell aprovechará también la programación para explicar y acercar a la ciudadanía el funcionamiento de la red pública de puntos de recarga para vehículos eléctricos de las Illes Balears, Melib.