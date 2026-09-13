Sargantana Power: "Las lagartijas no tiene tiempo para tanta burocracia"

El avistamiento y posterior captura de una serpiente de herradura (Hemorrhois hippocrepis) hace unos días en s'Estany des Peix, en Formentera, ha devuelto a la actualidad un problema que la pitiusa del sur no puede permitirse obviar: la existencia de la lagartija pitiusa tiene los días contados.

Desde hace años, biólogos, entidades ecologistas y diferentes asociaciones ciudadanas están avisando de la gravedad de la situación y la necesidad perentoria de tomar cartas en el asunto más allá de las medidas decretadas desde el Govern balear. Al estar la lagartija pitiusa definida como "vulnerable" en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas, es la administración competente para autorizar actuaciones que puedan afectarla y para aprobar y ejecutar su plan de conservación.

Sargantana Power, una de estas plataformas ciudadanas, denuncia desde el verano pasado la "inacción" de las instituciones y cuestiona que la estrategia frente a las serpientes se apoye casi exclusivamente en el trampeo del Cofib, ente público del Govern adscrito a la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Ejemplar de lagartija pitiusa / Sargantana Power

"Es una catástrofe ecológica sin precedentes y desde la administración todo son anuncios, planes, inversiones millonarias y proyectos, pero sobre el terreno no se hace nada", denuncia la portavoz de este grupo, Marilina Serra. "En Formentera, si no se espabilan, va a pasar lo que ya ha pasado en Ibiza, donde la culebra de herradura ya ha colonizado toda la isla", advierte Serra.

La culebra de herradura es la mayor amenaza para la lagartija pitiusa, aunque la culebra de escalera (Zamenis scalaris) también se alimenta de ella. Según datos publicados por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf), la invasión comenzó en Ibiza hace unos 20 años y durante sus primeros años quedó limitada a zonas concretas. Sin embargo, entre 2010 y 2015 inició una expansión muy rápida: se estima que ocupaba menos del 5 % de la isla en 2010, alrededor del 40 % en 2016 y más del 90 % en 2025. Los investigadores del Creaf advierten de que, cuando llega a una nueva zona, puede hacer desaparecer la población local de lagartijas en menos de tres años.

Culebra de escalera

En Formentera, por ahora, la situación es distinta. La especie predominante es la culebra de escalera, cuyo impacto sobre la lagartija es menor, mientras que las capturas de herradura siguen siendo escasas. En 2025 se capturaron 886 ejemplares de escalera y solo siete de herradura, frente a las 3.528 de herradura contabilizadas en Ibiza. Por eso, evitar que esta última se establezca y se expanda en Formentera resulta clave para conservar las poblaciones de lagartija pitiusa.

"Pero no hay que olvidar que las serpientes de herradura pueden poner hasta 14 huevos y las lagartijas solo de dos a cuatro por puesta", explica Serra, que muestra nuevamente su preocupación por el hallazgo de un ejemplar de este ofidio en s'Estany des Peix calificando este hecho de "muy grave".

"La administración no está haciendo lo que debería hacer", denuncia esta combativa mujer. "Los políticos no se dan cuenta de que la Naturaleza no necesita al ser humano, pero nosotros sí la necesitamos a ella", insiste.

Protocolo ciudadano

El principal desencuentro entre los ciudadanos y las entidades oficiales es la falta de interés de estas últimas en dejar participar a los habitantes de Ibiza y de Formentera en la preservación de la lagartija pitiusa. La bióloga Antònia Maria Cirer coincide con la preocupación de Sargantana Power y defiende que, especialmente en Formentera, no basta con el trampeo. Reclama aprovechar la colaboración de propietarios y voluntarios para crear refugios y barreras antiserpientes en fincas y jardines dentro de un protocolo supervisado por la Administración. "La realidad de 2026 pide que se haga algo más aparte de capturar serpientes con trampas", ha advertido, demandando en numerosas ocasiones y diferentes foros "un protocolo ciudadano" como herramienta complementaria.

Frente a esta propuesta, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, mantiene en sus declaraciones públicas la línea oficial del Govern: cualquier actuación sobre una especie protegida debe realizarse bajo control técnico y científico, para evitar riesgos derivados del manejo de ejemplares o de la pérdida de diversidad genética. El Ejecutivo no descarta habilitar refugios en propiedades privadas, pero exige que se integren en programas oficiales y cuenten con supervisión especializada.

"Las lagartijas no tienen tiempo para tanta burocracia", replica Serra. La activista lamenta que la participación ciudadana quede prácticamente limitada a la colocación de trampas: "Si los ciudadanos queremos participar en su conservación, además de poner trampas para serpientes, no nos dejan; está prohibido". También asegura que la Administración trata a la plataforma "como si fuéramos enemigos" por denunciar situaciones como la existencia de trampas para serpientes abandonadas "con ratones muertos de sed".

Miguel Ferrer, uno fundador de Sargantana Power, expresa igualmente su estupor ante lo que considera una falta de medidas "reales" para proteger a la lagartija. "Ante esta situación, en cualquier país de la UE ya se habrían levantado ampollas", sostiene, al tiempo que critica "tanto dinero público tirado para nada".

Ferrer rechaza además las críticas que vinculan a la plataforma con unas u otras siglas políticas. "Somos simples ciudadanos que estamos hartos de ver cómo no se hace nada", concluye.