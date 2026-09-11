Formentera traslada a la Guardia Civil la reyerta entre menores migrantes tutelados

El Consell de Formentera ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil una pelea registrada este viernes al mediodía, tal y como adelantó Diario de Ibiza, en las instalaciones destinadas a la acogida de menores migrantes tutelados por la institución. Durante el altercado participaron varios jóvenes y se utilizaron palos. Varias personas sufrieron contusiones y hasta el centro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, según informa en un comunicado la institución insular.

Como consecuencia de los hechos, dos de los jóvenes implicados y un profesional del centro tuvieron que ser trasladados al Hospital de Formentera. Los tres fueron atendidos por contusiones y heridas de carácter leve y, tras recibir asistencia, pudieron regresar al centro de acogida.

El Consell, como institución responsable de la tutela de estos jóvenes, comunicó inmediatamente los hechos a la Guardia Civil para que investigue las circunstancias del incidente y practique las diligencias correspondientes. Entre los jóvenes implicados hay personas que están pendientes del procedimiento oficial de determinación de edad. Mientras no exista una resolución, permanecen dentro del sistema de protección de menores y el Consell debe garantizar su tutela y atención como tales.

Formentera pide agilizar la determinación de edad

La institución insular recuerda que ha reclamado de forma reiterada a las administraciones competentes que estos procedimientos se agilicen al máximo cuando existen dudas sobre la edad de una persona. El objetivo, según explica el Consell, es garantizar que los recursos de protección de menores sean los adecuados y evitar que una eventual persona mayor de edad pueda convivir en un recurso residencial destinado a menores mientras se resuelve el procedimiento.

El propio Consell subraya que estar pendiente de una determinación de edad no permite concluir que una persona sea mayor de edad. Hasta que exista una resolución, deben preservarse sus derechos y la protección correspondiente a cualquier persona considerada menor.

La institución condena cualquier episodio de violencia y asegura que seguirá trabajando con los responsables de los recursos de acogida y con las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad, la convivencia y la protección de los menores tutelados.