‘Tinta de calamar’: el torbellino creativo de Matilde Hernández desembarca en Formentera

Matilde Hernández prefiere que la llamen Mati y ya avisa desde el principio de la entrevista que "habla muy rápido". Y no solo eso: también se mueve, explica, señala, se cambia de vestido para las fotos y salta de un tema a otro con la velocidad propia de un torbellino efervescente. Cuesta seguir por la sala del Centro Antoni Tur 'Gabrielet' a esta mujer llena de vitalidad que llegó a Ibiza desde su Aranjuez natal "hace ya muchos años" mientras explica los materiales y el proceso creativo del medio centenar de obras que expone en su muestra llamada 'Tinta de calamar'.

A la entrada de la exposición recibe al visitante unos cuadros con tonalidades rojizas que pertenecen a la colección 'Calitja a les Pitiüses' que presentó el año pasado tanto en Ibiza como en Formentera. Estas obras están realizadas con una base de gel hidroalcohólico y bicarbonato mezclada con especias como el curry, la cúrcuma, la canela o el azafrán.

En seguida la vista se desplaza hacia los coloridos lienzos que ha preparado para una exposición colectiva centrada en la mujer que presentará próximamente en Jesús, en Ibiza, pero que, por ahora, pueden disfrutarse en Sant Francesc de Formentera. Luego llega una serie de higueras, iglesias, faros y pagèsas que se suceden a modo de caleidoscopio, robando protagonismo a las obras más sencillas y menos estridentes en blanco y negro donde prima la tinta de calamar y de sepia.

Matilde Hernández junto alguna de sus obras expuestas en el 'Gabrielet' / P.M.V.

"He probado a pintar con óleo, carboncillo con acrílico...", enumera. "Ahora estoy experimentando con la tinta de calamar, acuarelas líquidas, tinta china y papel japonés, que integro en los cuadros mezclando texturas", explica la artista.

Hernández es enfermera en el centro penitenciario de Ibiza, y hace tiempo que decidió sustituir tratamientos farmacológicos por arte. Así, ofrece sesiones de arteterapia a los internos donde aplica lo que ella misma aprende en las clases de pintura a las que asiste semanalmente desde que llegó a Ibiza en 2008. "Se aprende muchísimo", asegura Mati, que viene cada día a Formentera desde la isla vecina para atender a los curiosos que se acercan a la sala Centro Antoni Tur 'Gabrielet', en Sant Francesc. La exposición 'Tinta de calamar' pude visitarse hasta el 17 de septiembre de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas.