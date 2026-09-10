Formentera tendrá una nueva 'escoleta' en El Pilar de la Mola

El Pilar de la Mola contará con una escoleta para niños de 0 a 3 años gestionada por el Govern balear. El nuevo servicio formará parte de la ampliación prevista del CEIP El Pilar de la Mola, un proyecto con un presupuesto de unos 416.000 euros que fue declarado Proyecto de Especial Interés Estratégico el pasado mes de junio para agilizar su tramitación.

La actuación contempla 116,45 metros cuadrados de nueva planta en los que se habilitarán un comedor que sustituirá al aula prefabricada que actualmente presta este servicio, una pequeña sala polivalente que podrá utilizarse como almacén y un aula singular destinada al primer ciclo de Educación Infantil.

Según explicó este jueves el conseller balear de Educación, Antoni Vera, el objetivo es evitar que las familias de la Mola tengan que desplazarse diariamente hasta Sant Ferran o Sant Francesc para llevar a sus hijos a las escoletes y, al mismo tiempo, favorecer que posteriormente continúen escolarizados en el CEIP El Pilar. El centro registra desde hace años un descenso de matriculaciones que Vera atribuyó, en parte, a que los menores “se acostumbran” a otros centros durante esta primera etapa educativa y después las familias optan por mantenerlos allí. La previsión es licitar la ampliación este invierno para que las obras comiencen “el próximo curso escolar”.

Unificación del CEIP Mestre Lluís Andreu

Durante el acto institucional de inauguración del curso escolar, celebrado este jueves en el CEIP Sant Ferran de ses Roques y al que también asistieron la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, se conocieron además avances en otro de los proyectos educativos pendientes de la isla: la unificación de los dos espacios del CEIP Mestre Lluís Andreu, en Sant Francesc.

El Consell prevé realizar "durante este trimestre" una “prueba piloto” para cerrar la avenida de Porto-salè, que atraviesa el recinto y separa los dos edificios del colegio. Se trata de una reivindicación histórica de las familias, que llevan años reclamando una solución que permita mejorar la seguridad de los alumnos y unir físicamente ambos espacios.

Según Portas, “este trimestre se dará un paso muy importante” para avanzar en el proyecto con actuaciones como la retirada de un poste de la red eléctrica situado junto al edificio del Casal de Joves que permitirá habilitar una nueva vía de entrada y salida de vehículos y reorganizar el tráfico para alejarlo del entorno inmediato del centro escolar.

Por último, Vera recordó que este curso entra en funcionamiento la ampliación del IES Marc Ferrer, con seis nuevas aulas y dos talleres. La nueva parte ya dispone de calefacción y aire acondicionado, mientras que la climatización del edificio antiguo continúa pendiente. Educación prevé recibir en noviembre el proyecto y después licitar las obras, que incluirán aerotermia y mejoras en los cerramientos. Vera estima que todo el instituto estará climatizado para el curso 2027-2028.