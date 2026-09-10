Prohens convierte el inicio del curso en Formentera en escaparate del modelo educativo del PP frente al anterior Govern

El Govern balear ha elegido este jueves Formentera para inaugurar oficialmente el curso escolar 2026-2027 y presentar las principales cifras sobre el estado de la educación en las islas. El acto institucional se ha celebrado en el colegio Sant Ferran de ses Roques, con la participación de la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens; el conseller de Educación, Antoni Vera; el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y el director insular de Educación en Ibiza y Formentera, Juan Álvarez. Después, la comitiva ha visitado el colegio Mestre Lluís Andreu, público, y el concertado Virgen Milagrosa, ambos en Sant Ferran.

La intervención de Prohens comenzó con un tono cercano y personal. Definió el inicio del curso como “un día muy especial en el calendario, casi como si comenzara el año, por la importancia que tiene la educación y el calendario educativo”. Habló de la alegría, los nervios y las lágrimas de los niños que “vuelven a llenar las aulas de vida” y agradeció el “compromiso de los docentes”, pese a las “dificultades” que afrontan, “no solo como presidenta, sino también en nombre de todas las familias de Balears”. También aseguró ser “muy consciente” de la importancia de la educación y la formación de los menores “para el futuro de la sociedad”.

Marga Prohens escucha las explicaciones de la directora del CEIP Sant Ferran de ses Roques, Laura Serra / P.M.V.

Ese arranque más humano dio paso enseguida a un extenso balance político de la legislatura. “Comenzamos hoy el último curso de la legislatura”, señaló Prohens antes de repasar durante cerca de media hora las actuaciones desarrolladas, las que están en marcha y los planes de futuro de la conselleria. Admitió que “queda mucho trabajo por hacer” y que “no todo está arreglado”, pero defendió la “inequívoca voluntad” de su Ejecutivo de mejorar la red educativa y “apostar por la excelencia”.

La presidenta aseguró además que su Gobierno ha intentado “aislar a los colegios del ruido político” y se definió como “el dique de contención” que ha protegido la educación balear. Sin embargo, buena parte de su discurso estuvo marcada por comparaciones con la etapa anterior y críticas a la gestión educativa de los gobiernos progresistas.

Aumento de las plantillas

Uno de sus principales argumentos fue el aumento de las plantillas. Los centros públicos comienzan este curso con 14.375 profesores, 198 más que el pasado año y 1.316 más que al inicio de la legislatura. Según Prohens, solo quedan 27 plazas docentes vacantes en todo el archipiélago, un “mínimo histórico” que atribuyó a la “buena planificación” de la conselleria.

En Formentera, donde han comenzado las clases 1.238 alumnos, el Govern destacó el complemento para las plazas de difícil cobertura. Este alcanza los 400 euros mensuales en la isla, frente a los 300 euros de Ibiza y los 200 de Menorca. La medida se complementará con el proyecto de construcción de 40 viviendas en un terreno cedido por el Consell de Formentera en es Pujols y que estarán destinadas a docentes desplazados.

Prohens aseguró también que, por primera vez, las ratios medias de todas las etapas se sitúan por debajo de los máximos permitidos y que solo 25 aulas los superan en este inicio de curso.

La atención a la diversidad fue otro de los ejes del discurso. Según datos de la conselleria, Balears cuenta con 1.711 profesionales de apoyo, 397 más que al comienzo de la legislatura, además de 466 orientadores y 426 auxiliares técnicos educativos. A ellos se suman 90 psicólogos educativos, once más que el curso pasado. El programa, implantado inicialmente en Secundaria, se extenderá este año también a Primaria.

Educación 0-3 años

Prohens dedicó igualmente buena parte de su intervención a la educación de 0 a 3 años, cuya gratuidad presentó como uno de los compromisos electorales cumplidos por el PP. Este curso habrá 15.451 plazas gratuitas, 1.311 más que el anterior y 11.000 más que hace cuatro años. En los últimos cuatro cursos se han creado 3.555 nuevas plazas de esta etapa en Baleares.

La conselleria asumirá además la gestión directa de otros diez centros de primer ciclo de Infantil, con lo que su red pasará a estar formada por 31 centros y 1.692 plazas. El Govern ha aprobado también un decreto ley para avanzar en la equiparación salarial de las educadoras, con incrementos de hasta 400 euros en los sueldos más bajos, y trabaja en una reducción de las ratios de esta etapa.

Marga Prohens hablando con unas niñas en el CEIP Sant Ferran de ses Roques / P.M.V.

Las infraestructuras fueron otro de los asuntos utilizados por Prohens para marcar distancias con el anterior Ejecutivo. La presidenta afirmó que al inicio de la legislatura encontraron centros “en un estado prácticamente de abandono” y citó como ejemplo el instituto Xarc de Santa Eulària. Este curso está prevista la inauguración de once ampliaciones o nuevos centros, con una inversión superior a 40 millones de euros. El Govern cifra en unos 305 millones las actuaciones educativas ya ejecutadas, en ejecución o planificadas.

Prohens presentó además como “uno de los hitos de esta legislatura” que los 243 colegios públicos de Infantil y Primaria dispondrán por primera vez de servicio de comedor. El servicio llegará a unos 17.360 usuarios y este curso incorpora también un precio máximo para los menús escolares.

La presidenta cerró su repaso con los resultados del informe PISA, unos datos que reconoció que “no son buenos” y que, a su juicio, reafirman “la necesidad del cambio iniciado en esta legislatura”. Prohens los vinculó con la política educativa anterior y calificó de “fracaso sin matices” la aplicación de la anterior ley educativa, que reprochó al Ejecutivo progresista haber desarrollado sin atender las demandas de parte de la comunidad educativa.