Formentera busca sus mejores menús tradicionales con premios de 1.500 y 1.000 euros para los restaurantes
Los restaurantes podrán inscribirse hasta el 20 de septiembre para participar en las Semanas Gastronómicas, que se celebrarán del 12 al 25 de octubre
La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (PIMEF), en colaboración con el Área de Promoción Turística del Consell Insular de Formentera, ha abierto la convocatoria para participar en la edición de octubre de las Semanas Gastronómicas de Formentera, que se celebrarán del 12 al 25 de octubre de 2026.
La iniciativa vuelve a poner el foco en la gastronomía local, los sabores tradicionales y el producto de proximidad. Los restaurantes participantes deberán preparar un menú específico para estas jornadas, inspirado en la cocina tradicional de Formentera y con libertad para reinterpretar recetas, ingredientes y sabores característicos de la isla.
La edición mantendrá además el formato de concurso de los últimos años. Serán los propios clientes quienes valoren las propuestas de los establecimientos participantes y los mejor puntuados recibirán premios económicos. El primer clasificado obtendrá 1.500 euros, mientras que el segundo recibirá 1.000 euros.
Los restaurantes interesados podrán formalizar su inscripción hasta el 20 de septiembre de 2026 a las 23.55 horas. Este año, el proceso se realizará mediante un formulario online en el que deberán facilitar sus datos e incluir la composición del menú que ofrecerán durante las jornadas.
Cita gastronómica
PIMEF será la encargada de facilitar a los establecimientos toda la información necesaria para participar y resolver las posibles dudas sobre la convocatoria.
Con esta nueva edición, las Semanas Gastronómicas buscan seguir consolidándose como una de las citas destacadas del calendario culinario de Formentera, además de servir como escaparate para la restauración local, preservar la tradición gastronómica de la isla y mostrar la creatividad de sus establecimientos.
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