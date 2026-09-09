Las familias del colegio Mestre Lluís Andreu de Formentera exigen cerrar la calle que divide el centro en dos

La Apima del CEIP Mestre Lluís Andreu, situado en Sant Francesc de Formentera, reclama en un comunicado que se haga realidad la unificación de los dos edificios del colegio, separados actualmente por la avenida de Porto-salè. Las familias piden que se cierre al tráfico el tramo que atraviesa el centro para crear un único recinto escolar y acabar con una situación que se prolonga desde hace más de tres décadas.

La división tiene su origen en septiembre de 1995, cuando el Mestre Lluís Andreu se fusionó con el antiguo colegio Sant Francesc Xavier, cuyo edificio se encontraba al otro lado de la calle. Desde entonces, el centro funciona en dos inmuebles separados físicamente por la avenida. Actualmente, en uno de ellos se encuentran las aulas de Infantil, primero y segundo de Primaria y la unidad UEECO, mientras que el otro acoge los cursos de tercero a sexto.

En la actualidad, durante el horario de entrada y salida de los estudiantes, la Policía Local coloca unas vallas que impiden el paso por el tramo por el que caminan los estudiantes para acceder a los dos inmuebles.

La reivindicación de las familias tampoco es nueva. En 2018, la Apima presentó a los presupuestos participativos del Consell de Formentera una propuesta para interrumpir permanentemente la circulación en ese tramo de Porto-salè, instalar dos puertas y unir así los dos módulos del colegio. El proyecto permitiría, además, ganar unos 300 metros de zona común.

La iniciativa fue seleccionada por el Consell d'Entitats y se le reservó una partida de 25.840 euros, con la previsión entonces de que los proyectos elegidos comenzaran a ejecutarse durante 2019. Sin embargo, la unificación nunca llegó a materializarse.

Según recuerda ahora la asociación de familias, en 2020 volvió a plantearse la posibilidad de acometer la actuación, aunque la pandemia frenó aquella planificación. La reivindicación se recuperó posteriormente y en 2024 el presidente del Consell, Óscar Portas, explicó que se pretendía redactar el proyecto durante ese año y que las obras pudieran comenzar en 2025.

Plan de Infraestructuras Educativas del Govern

La actuación quedó además incorporada al Plan de Infraestructuras Educativas 2024-2034 del Govern balear, que contempla tanto la reforma del Mestre Lluís Andreu como la unificación de sus dos edificios en un único recinto.

En agosto de 2024, el gerente del Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec), Marco Alarcón, aseguró además que la unificación debía estar iniciada antes de finalizar la legislatura. El conseller balear de Educación, Antoni Vera, reiteró el compromiso en junio de 2025 y señaló que las obras debían comenzar antes de la primavera de 2027.

Los plazos, sin embargo, han ido desplazándose. En diciembre de 2025, Educación situaba a finales de 2026 la posibilidad de tener listo para licitación el proyecto de reforma del colegio, mientras continuaba estudiándose la unificación de los edificios. Y en febrero de este mismo año, el Govern señaló en el Parlament que estaba prevista la redacción del proyecto para unir ambos inmuebles.

Un camino protegido, entre las dificultades

Desde el centro señalan, según recoge la Apima, que una de las dificultades trasladadas por Educación para cerrar la avenida de Porto-salè es que este vial constituye el final de un camino catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), circunstancia que condicionaría la actuación.

Pese a ello, según las familias, para este verano se había anunciado la realización de pruebas durante julio para estudiar el posible cierre de la avenida. La Apima sostiene que, llegado septiembre, esos ensayos no se han llevado a cabo y no se ha producido ningún avance material en la unificación.

La asociación asegura asimismo que en 2025 solicitó una reunión con la dirección territorial de Educación y con el Consell de Formentera para abordar la situación, pero afirma que no obtuvo respuesta. Las familias reclaman ahora que, después de años de proyectos, compromisos y anuncios, la actuación dé finalmente el salto del papel a las obras.