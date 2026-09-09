Endesa invertirá 4,5 millones en modernizar la red eléctrica de Formentera

Endesa invertirá más de 4,5 millones de euros en la red eléctrica de Formentera durante los próximos años a través de un plan que contempla doce actuaciones destinadas a reforzar la capacidad del sistema, mejorar la calidad del suministro y aumentar su resistencia ante averías y episodios meteorológicos adversos. Las obras comenzarán este invierno y, si la tramitación avanza según lo previsto, las primeras actuaciones podrían arrancar ya en octubre.

La compañía presentó este miércoles el programa al Consell Insular de Formentera en una reunión convocada después de las quejas trasladadas por la institución insular por los repetidos cortes de suministro eléctrico sufridos este verano en la isla, según explicó posteriormente el presidente del Consell, Óscar Portas.

El programa prevé actuar sobre casi nueve kilómetros de red eléctrica e incorporar nuevas infraestructuras que permitan disponer de un sistema más flexible y con mayor capacidad de respuesta.

Entre las principales intervenciones figuran la ampliación de la transformación de la subestación 'Formentera', la construcción de un nuevo trazado de media tensión en la Savina, nuevos trazados de interconexión en la zona de Cala Saona y nuevas conexiones entre Sant Ferran y es Pujols y entre Sant Ferran y es Ca Marí.

Una red sin suficientes alternativas ante una avería

Uno de los principales problemas de la red actual, según trasladó Endesa al Consell, es la falta de una doble alimentación o de recorridos alternativos en determinados sectores. Esto provoca que, cuando se produce una avería, no siempre exista otra vía para suministrar electricidad a la zona afectada. Para corregir esa debilidad, las nuevas interconexiones permitirán alimentar zonas desde distintos puntos de la red y, en caso de incidencia, aislar el tramo averiado y desviar el suministro por otra línea.

Este sistema, conocido como mallado de la red, permitirá reducir tanto el número de usuarios afectados por una avería como el tiempo necesario para recuperar el servicio.

Antes de que Endesa pueda iniciar las actuaciones será necesario tramitar las autorizaciones correspondientes. Portas aseguró que el Consell agilizará todos los permisos que dependan de la institución y reclamó la misma rapidez al resto de implicados. "Formentera no puede continuar esperando para tener una red eléctrica a la altura de sus necesidades", afirmó.

Más consumo, calor y humedad detrás de los cortes

Otro de los asuntos tratados fueron las incidencias eléctricas de este verano. Endesa atribuye los episodios registrados a la elevada exigencia soportada por diferentes elementos de la red como consecuencia de las altas temperaturas mantenidas durante los meses estivales, tanto por el sobreconsumo como por el calor y la elevada humedad ambiental que pueden favorecer la aparición de incidencias.

Según trasladó el presidente, son especialmente los grandes consumidores los que provocan puntas importantes de demanda.

Existe una diferencia técnica entre los pequeños suministros y los de mayor potencia. En los suministros domésticos de hasta 15 kW, el contador inteligente puede controlar la potencia contratada y cortar el suministro cuando se supera. En los de más de 15 kW, habituales en negocios y grandes consumidores, el sistema registra los excesos de potencia para su facturación, pero no se produce el corte automático.

Tiempo de respuesta

El Consell abordó asimismo con Endesa los medios disponibles para reaccionar ante las averías. La institución considera especialmente importante reducir los tiempos de respuesta cuando se producen cortes, uno de los problemas que han generado quejas durante este verano.

"No podemos asumir como normal que cada vez que tenemos un episodio meteorológico adverso zonas de Formentera se queden sin suministro eléctrico. Necesitamos una red preparada para responder mejor ante tormentas, altas temperaturas o cualquier otra incidencia y con capacidad para restablecer el servicio con rapidez cuando se produzca una avería", señaló Portas.

También se contempla el soterramiento de algunas líneas aéreas, aunque la compañía explicó que tanto las líneas soterradas como las aéreas presentan ventajas e inconvenientes y que cada tramo deberá estudiarse de forma específica.

El estado de las instalaciones y el riesgo de incendios, sobre todo en aquellos lugares donde las líneas atraviesan zonas con vegetación también se trató en la reunión. "La modernización de la red no es solo una cuestión de calidad del suministro, sino también de seguridad", afirmó Portas.

En el encuentro participaron también la vicepresidenta primera, Verónica Castelló, y el vicepresidente segundo, Javier Serra. Por parte de Endesa asistieron el director de la compañía en Balears, Martí Ribas; el director de Distribución en las islas, Joseba Gámez; y el responsable técnico de Distribución en Ibiza y Formentera, Toni Ribas.