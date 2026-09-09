El aumento de menores tutelados obliga a Formentera a aprobar el pago de 3,17 millones en facturas pendientes

El pleno del Consell de Formentera ha aprobado este miércoles, en una sesión extraordinaria y urgente, el reconocimiento de 3.173.119,71 euros en facturas pendientes correspondientes a los servicios de atención, acogimiento residencial y protección de menores tutelados durante lo que llevamos de año. La institución insular atribuye este fuerte incremento del gasto principalmente al aumento de las llegadas de menores migrantes no acompañados a la isla.

La propuesta ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno de Sa Unió y la abstención del resto de miembros del plenario: Gent per Formentera, PSIB-PSOE y el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba.

Lo aprobado es técnicamente un reconocimiento extrajudicial de crédito, un procedimiento excepcional que permite a una administración reconocer y abonar obligaciones por servicios que ya han sido prestados, pero cuyo pago no puede tramitarse por el procedimiento presupuestario ordinario. No supone, por tanto, contratar ahora servicios por otros 3,17 millones, sino regularizar las facturas ya conformadas para poder pagarlas a las entidades y fundaciones que han atendido a los menores.

El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, ha explicado durante el pleno que esa es precisamente la cantidad que el Consell tiene actualmente pendiente de abonar a las fundaciones y asociaciones que prestan los servicios de atención a los menores migrantes no acompañados bajo tutela de la institución.

El expediente elevado al pleno refleja que el número de menores tutelados ha aumentado respecto al año pasado y que esta evolución ha acabado por desbordar tanto las previsiones asistenciales como las económicas del Consell. Durante el primer semestre del año ya se había agotado el crédito inicialmente disponible para hacer frente a estas necesidades.

Según los datos facilitados por el Consell, el 21 de julio de este año se habían contabilizado 164 nuevas tutelas, frente a las 66 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que suponía un aumento del 148,5%. El Consell había presupuestado inicialmente para 2026 unos 860.000 euros de gasto corriente para estas necesidades, pero a 10 de mayo el gasto acumulado ya alcanzaba los 3,6 millones.

Unos 250 menores bajo tutela

La presión no ha disminuido. Serra ha señalado que el Consell tutela actualmente alrededor de 250 menores y que en los momentos de mayor ocupación ha llegado a tener 305 bajo su responsabilidad.

A esa cifra se suman, según ha informado este miércoles la institución insular, otros doce menores llegados a Formentera en las últimas horas.

El fuerte incremento coincide con un año de elevada presión de la ruta migratoria hacia Formentera. Entre enero y agosto habían llegado a la isla 253 personas inicialmente consideradas posibles menores, de las que 198 fueron finalmente confirmadas como tales, según el Consell.

"En estos momentos tenemos 3.173.119,71 euros en facturas conformadas que tenemos que pagar. La financiación extraordinaria del Govern balear nos permite disponer de la cobertura necesaria para hacer frente a estas obligaciones", ha indicado Serra.

El Govern balear ha concedido recientemente al Consell de Formentera una subvención directa de hasta 10 millones de euros para hacer frente al incremento extraordinario de las necesidades de Bienestar Social, especialmente las relacionadas con la protección y tutela de menores.

Serra ha defendido que, pese a la aprobación económica de este miércoles, "no podemos perder de vista que el problema es de origen".

Portas pide actuar también "sobre el origen"

El presidente del Consell, Óscar Portas, también ha incidido durante el pleno en la necesidad de abordar el fenómeno más allá de la respuesta inmediata que deben ofrecer las administraciones.

"Formentera continuará garantizando la atención y la protección de los menores que tiene bajo tutela, pero es imprescindible actuar también sobre el origen de una situación que no deja de crecer y que exige una respuesta coordinada y sostenida en el tiempo", ha afirmado.

Portas ha querido añadir a las cifras económicas la dimensión humana del fenómeno migratorio. Durante el pasado fin de semana fueron recuperados tres cadáveres en aguas de Formentera, correspondientes a una mujer adulta y dos menores, según informó la Guardia Civil. Las circunstancias de las muertes están siendo investigadas y las primeras hipótesis apuntan a que podrían estar relacionadas con travesías migratorias.

Según los datos del Consell, 16 cuerpos sin vida han sido localizados en las costas de Formentera en lo que va de año.

"Detrás de cada llegada y detrás de cada cifra hay personas. No podemos normalizar que el Mediterráneo continúe cobrándose vidas. Hoy hablamos de recursos y de nuestra obligación de atender a los menores que tenemos bajo tutela, pero no podemos olvidar que estamos ante una realidad que, antes que administrativa o económica, es profundamente humana", ha concluido Portas.