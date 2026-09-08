Interceptados 80 migrantes en cinco operativos en Formentera

Un total de 80 personas migrantes han sido interceptadas este martes en cinco operativos distintos en Formentera, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares.

El primero de los dispositivos se produjo a las 8.35 horas en el camino de Can Blaiet, en el Pilar de la Mola, donde fueron localizadas 15 personas de origen magrebí.

En esta actuación participaron agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

A la misma hora, las 08.35 horas, se desarrolló un segundo operativo, en este caso en el mar, a unas dos millas al sureste de Formentera. Allí fueron interceptadas 29 personas de origen subsahariano.

En este segundo dispositivo intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, agentes del Puesto de Formentera y efectivos de la Usecic.

Más llegadas

A las 11.50 horas la Guardia Civil y la Usecic volvieron a desplegarse para interceptar a un total de 18 personas de origen magrebí en camino de Can Parra, al suroeste de Formentera.

Estos mismos cuerpos rescataron a las 19.15 horas a otras diez personas de la misma procedencia en la línea de costa de la zona del Pilar de la Mola.

Por último, a las 19.30 horas interceptaron a ocho personas más de origen magrebí en la línea de costa en la zona de S´Estufador.

La Guardia Civil interceptó este lunes por la tarde en Formentera a otras 14 personas de origen magrebí. La actuación tuvo lugar alrededor de las 19.30 horas en el kilómetro 15 de la carretera PM-820, según la Delegación de Gobierno en las islas. En el operativo participaron agentes del puesto de la Guardia Civil de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

En lo que va de año han arribado a la Pitiusas más de 150 pateras con más de 2.600 migrantes a bordo.