Migración
Interceptados 44 migrantes en dos operativos en Formentera
Quince personas fueron localizadas en el camino de Can Blaiet, en el Pilar de la Mola, y otras 29 a dos millas al sureste de la isla
Un total de 44 personas migrantes han sido interceptadas este martes en dos operativos distintos en Formentera, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares.
El primero de los dispositivos se produjo a las 8.35 horas en el camino de Can Blaiet, en el Pilar de la Mola, donde fueron localizadas 15 personas de origen magrebí.
En esta actuación participaron agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).
A la misma hora, las 08.35 horas, se desarrolló un segundo operativo, en este caso en el mar, a unas dos millas al sureste de Formentera. Allí fueron interceptadas 29 personas de origen subsahariano.
En este segundo dispositivo intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, agentes del Puesto de Formentera y efectivos de la USECIC.
La Guardia Civil interceptó este lunes por la tarde en Formentera a otras 14 personas de origen magrebí. La actuación tuvo lugar alrededor de las 19.30 horas en el kilómetro 15 de la carretera PM-820, según la Delegación de Gobierno en las islas. En el operativo participaron agentes del puesto de la Guardia Civil de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
En lo que va de año han arribado a la Pitiusas más de 150 pateras con más de 2.600 migrantes a bordo.
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