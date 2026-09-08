La XVII edición de 'Guitarres de Formentera' reúne a ocho bandas en Sant Ferran este fin de semana

Sant Ferran volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los amantes del rock, el blues y los sonidos de guitarra con una nueva edición del festival 'Guitarres de Formentera', que se celebrará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre. La plaza de la iglesia concentrará las dos grandes noches de conciertos, con ocho bandas repartidas entre viernes y sábado, mientras que la despedida llegará el domingo con la tradicional jam session en Sa Panxa, también en Sant Ferran.

El viernes, a partir de las 22 horas, abrirá el festival la banda suiza Okay Boomers, que participará junto a los organizadores del evento, Ekki Hoffmann e Ignacio Simó en un homenaje de despedida al batería Pierre Alain Delaunoy, que deja los escenarios tras una fructifera carrera. A continuación actuará Jonás Molina Band, proyecto encabezado por el guitarrista y cantante madrileño Jonás Molina, una de las figuras destacadas del blues nacional actual, con un repertorio que combina composiciones propias con blues eléctrico de los años 50, jump blues, west coast, swing y boogie woogie.

La tercera actuación será la de ZZRock, banda ibicenca creada en 2022 como tributo a ZZ Top y formada por Richard Parker, David Mascaró y Simon Day, que reproduce tanto la estética como el sonido contundente del mítico trío de Houston. Cerrará la noche Guille Wheel & The Waves, formación mallorquina encabezada por Guillermo Borràs, surgida tras su etapa en The Wheels y con una propuesta influida por el rock y el pop anglosajón de los años 60 y 70, con pinceladas psicodélicas.

Sábado 12 de septiembre

La música continuará el sábado, también a partir de las 22 horas, con The Napkin Band, formación que abrirá la segunda noche del festival, seguida de Sgt. Pepe's Lonely Hearts Club Band, grupo habitual de Guitarres de Formentera que ya ha participado en otras ediciones con sus versiones de temas de los Beatles.

Después llegará el turno de Smoke, otra banda con trayectoria previa en la cita de Sant Ferran y que ya formó parte del cartel del décimo aniversario, en 2018. Cerrará la noche Chimichurri, formación nacida en Formentera e integrada actualmente por el guitarrista y cantante argentino José Rulo, el bajista Mariano Menteguiaga y el batería David Barona, con un repertorio que combina temas propios y versiones de rock, soul y funky. El grupo lleva más de una década vinculado a Guitarres de Formentera y ha participado en varias de sus ediciones.

El domingo 13 el escenario cambiará. A partir de las 21 horas, Sa Panxa, restaurante y espacio de música en directo de Sant Ferran, acogerá la jam session con la que tradicionalmente termina la cita, recuperando uno de los rasgos más característicos del festival: juntar sobre un mismo escenario a músicos de procedencias y formaciones distintas.