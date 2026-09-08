Formentera reclama una normativa de Costas que proteja el litoral sin generar inseguridad jurídica

El Consell de Formentera planteará al Gobierno central que cualquier modificación del Reglamento de Costas establezca criterios técnicos objetivos, transparentes y verificables para determinar los terrenos que deben formar parte del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), especialmente en lo que se refiere al alcance de los temporales y a los sistemas dunares.

Esta posición se recoge en el informe técnico y jurídico presentado este martes ante la Mesa del Litoral, que servirá de base para las alegaciones del Consell al proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación. La norma, actualmente en fase de audiencia e información pública, prevé modificar el Reglamento General de Costas y es precisamente la que ha llevado a la institución insular a reclamar mayores garantías en los criterios que puedan afectar a futuros deslindes.

El Consell comparte la necesidad de reforzar la protección del litoral y adaptar la normativa a los efectos del cambio climático, pero considera que esa adaptación no debe generar inseguridad jurídica. Por ello, pide que los episodios meteorológicos excepcionales no puedan alterar por sí solos los deslindes sin una metodología clara y homogénea.

De izquierda a derecha: Verónica Castelló, Óscar Portas y Javi Serra / CIF

También reclama que el tratamiento de los sistemas dunares se base en criterios científicos y en un análisis individualizado de su función en cada zona, para evitar que determinados terrenos puedan incorporarse automáticamente al dominio público sin una justificación técnica suficiente.

El presidente insular, Óscar Portas, ha resumido esta posición durante el encuentro, señalando que Formentera "estará siempre al lado de la protección del litoral", aunque ha insistido en que debe hacerse "con rigor, con criterios objetivos y garantizando la seguridad jurídica". "No cuestionamos el objetivo de la reforma, sino determinados criterios con los que se quiere aplicar", ha añadido.

Antecedente anulado

El informe recuerda además el precedente del Real Decreto 668/2022, que introdujo criterios similares y fue anulado íntegramente por el Tribunal Supremo en enero de 2024, tras un recurso de la Plataforma de Afectados por la Delimitación de Costas de Formentera, por haberse omitido el trámite obligatorio de consulta pública previa.

La nueva propuesta recupera algunos de aquellos criterios, entre ellos la eliminación de la referencia que exigía que el alcance de las olas se hubiera producido al menos cinco veces en un periodo de cinco años.

Ante este escenario, el Consell reclama que la norma concrete qué datos meteorológicos y oceanográficos pueden utilizarse y que diferencie claramente entre las zonas expuestas a riesgo de inundación y la delimitación jurídica del dominio público marítimo-terrestre.

La institución también pide que se tenga en cuenta la configuración singular del litoral de Formentera, con una elevada presencia de dunas, playas y cordones litorales. Las aportaciones presentadas este martes servirán ahora para cerrar las alegaciones que el Consell remitirá al Gobierno central.