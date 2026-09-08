Óscar Puente considera suficientes los medios de Salvamento Marítimo en Formentera y asegura que solo ha tenido seis intervenciones este verano

La nueva senadora por Ibiza y Formentera, Neus Massanet, se estrenó este martes en el pleno de la Cámara Alta preguntando al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por las actuaciones de Salvamento Marítimo en Formentera y por la posibilidad de reforzar sus medios ante el aumento de la actividad en las aguas de la isla.

Puente aseguró que el balance del servicio durante este verano ha sido "altamente positivo" y cifró en seis las intervenciones realizadas en Formentera. El ministro sostuvo que el dispositivo actual permite responder a las emergencias que se producen en la isla, aunque dejó abierta la posibilidad de seguir adaptándolo a las necesidades.

Massanet había pedido un balance más detallado: cuántas actuaciones se habían realizado, qué tipo de emergencias se habían atendido, qué medios habían participado y cómo valoraba el Gobierno la capacidad de respuesta. También preguntó expresamente si contempla reforzar o ampliar la presencia de Salvamento Marítimo en las próximas temporadas. Puente centró su respuesta en enumerar los recursos disponibles y no concretó posibles nuevos refuerzos.

"Entendemos que con los medios de los que disponemos en este momento, que se han incrementado especialmente en el verano de 2025, estamos en condiciones de atender las intervenciones que se producen en la isla de Formentera", respondió el ministro, añadiendo que es voluntad del Gobierno dimensionar el servicio para poder atender "con holgura" las emergencias.

Entre los medios citados por el ministro están la Salvamar 'Naos', con base en Ibiza (Puente la llamó 'Naor' durante su intervención), la lancha 'Posidonia', en la Savina, y la Guardamar 'Concepción Arenal'. También mencionó un helicóptero Helimer, aunque este tiene su base en Son Sant Joan, en Mallorca, y presta servicio al conjunto del archipiélago. Puente habló además de "un remolcador de gran porte" sin precisar a qué embarcación se refería ni dónde está destinada.

Ruta migratoria

Por su parte, Massanet inició su intervención recordando la especial dependencia que tiene Formentera del mar para su conectividad y la elevada actividad náutica recreativa y de transporte durante los meses de verano. A ello sumó el incremento de las llegadas migratorias. Según expuso, más de 2.450 personas han llegado a Formentera en lo que va de 2026 después de travesías de elevado riesgo. La senadora defendió que el debate sobre las políticas migratorias debe separarse de la respuesta ante una emergencia.

"Cuando una persona se encuentra en el mar, este debate termina. En ese momento no hablamos de procedencias, fronteras ni estadísticas. Hablamos de una vida que necesita ser salvada", afirmó.

La senadora por Ibiza y Formentera tras prometer su cargo en el pleno del Senado / EiFaS

Puente felicitó a Massanet por haber elegido Salvamento Marítimo para su primera pregunta y puso en valor el trabajo de sus alrededor de 1.500 profesionales. Aseguró además que, pese al incremento de las llegadas a Baleares, se han atendido todas las embarcaciones con migrantes detectadas en el entorno costero del archipiélago.

La intervención fue la primera de Massanet después de asumir el escaño que hasta julio ocupó Juanjo Ferrer, en cumplimiento del acuerdo alcanzado por la candidatura progresista Eivissa i Formentera al Senat. El pacto establecía que Ferrer ejercería durante los tres primeros años de legislatura y que la representante de Formentera asumiría el escaño durante el último. Massanet es senadora desde el pasado 23 de julio.