El proyecto anunciado como hotel de lujo en Formentera solo tiene licencia para viviendas, no para actividad turística

Las licencias urbanísticas concedidas para las edificaciones relacionadas con el proyecto que se promociona comercialmente como ‘Vestige Can Jordi’, cerca de Cala Saona, corresponden a tres viviendas de nueva construcción y no a un establecimiento turístico. Además, actualmente no consta ninguna solicitud ni autorización de actividad turística vinculada a la empresa, según la información facilitada este martes por el Consell de Formentera después de que Gent per Formentera (GxF) reclamara investigar el proyecto.

La institución ha querido aclarar así la situación administrativa de las edificaciones situadas en sa Venda de sa Miranda después de que GxF solicitara todos los expedientes vinculados al proyecto y una inspección urbanística, de actividades y de ordenación turística.

La principal aclaración de la institución insular se refiere al uso autorizado de los inmuebles. Según el comunicado del Consell, las licencias concedidas amparan exclusivamente la construcción de viviendas y no consta ningún título administrativo que permita comercializarlas conjuntamente como hotel o establecimiento turístico.

La institución diferencia de este modo entre la promoción que pueda estar realizando una empresa privada a través de páginas web o redes sociales y la situación administrativa que figura oficialmente en los expedientes.

Sin final de obra

Además, ninguna de las tres viviendas dispone todavía de final de obra, según precisa la institución insular. Por este motivo, tampoco se ha llevado a cabo la correspondiente revisión técnica que debe comprobar si las edificaciones ejecutadas se ajustan a los proyectos que fueron autorizados.

Ese control deberá producirse durante la tramitación del final de obra y en ese momento los servicios técnicos tendrán que verificar la correspondencia entre las construcciones realizadas y las características recogidas en las licencias.

También cuestiona el Consell que pueda darse por hecha actualmente la existencia de un nuevo establecimiento hotelero cuando administrativamente no consta ninguna licencia ni solicitud de actividad turística relacionada con las empresas afectadas.

La respuesta institucional recuerda además que las solicitudes para construir las tres viviendas fueron presentadas en junio de 2019, cuando GxF tenía responsabilidades de gobierno en Formentera. Las solicitudes permanecieron durante años en tramitación y fueron resolviéndose una vez completados los procedimientos e informes correspondientes entre 2023 y 2025.

Parte del texto promocional de la página web Vestige Collection modificada este mismo martes / D.I.

Cambio de "Hotel" a "Residencia privada"

La polémica surgió después de que GxF denunciara este lunes la promoción en internet de ‘Vestige Can Jordi’, presentado por la web especializada The New Stays como un nuevo hotel de lujo en Cala Saona vinculado a Vestige Collection.

La formación insularista advirtió entonces de que la normativa territorial y turística vigente no permite implantar nuevos establecimientos hoteleros en suelo rústico en Formentera y reclamó conocer exactamente qué usos tienen autorizados las edificaciones, qué licencias se han concedido y si existe algún título administrativo que pueda amparar la actividad turística anunciada.

Curiosamente, la página web donde se promociona el complejo 'Vestige Can Jordi' ha sido modificada a fecha de este mismo martes 8 de septiembre. Coincidiendo con la denuncia pública de GxF, el establecimiento ha pasado de anunciarse como "Nuevo hotel en Formentera" a "Residencia privada en Formentera". Además, si el lunes la fecha de apertura prevista del establecimiento era 2026, ahora se ha actualizado y se prevé que entre en funcionamiento en 2027.

GxF había solicitado en su comunicado del lunes expresamente una inspección urbanística, de actividades y turística para comprobar tanto la adecuación de las obras a los proyectos autorizados como los usos reales de las edificaciones y la existencia de títulos que permitan anunciar o comercializar el complejo como ‘Vestige Can Jordi’.

La institución señala ahora que facilitará a la formación toda la documentación solicitada para que pueda ejercer su labor de fiscalización y añade que, si durante la revisión de los expedientes o ante cualquier información que requiera comprobación los técnicos consideran necesaria una inspección, esta se llevará a cabo "con absoluta normalidad", al igual que en cualquier otro expediente urbanístico.