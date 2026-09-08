Evacuado por mar tras precipitarse desde una altura de cuatro metros en es Caló des Mort, Formentera

Un hombre ha sido trasladado este martes al hospital después de precipitarse desde una altura de unos cuatro metros en la zona de es Caló des Mort, en Formentera. El aviso al servicio de emergencias 112 se ha recibido a las 11.15 horas, según detalla el Consell de Formentera en un comunicado. Hasta el lugar se han desplazado un mando y dos bomberos de la institución insular con un vehículo ligero y una autobomba urbana ligera.

A la llegada de los bomberos, el accidentado ya estaba siendo atendido por un socorrista del Servicio de salvamento y socorrismo del Consell, que había accedido al lugar con una moto acuática de rescate.

Los socorristas del servicio de salvamento del Consell han transportado a la víctima por mar / CIF

Posteriormente, el personal sanitario del 061 ha valorado el estado del hombre, que presentaba un traumatismo en la cabeza y dolor cervical. Como medida preventiva, los sanitarios le han colocado un collarín cervical.

Debido a las dificultades de acceso, los servicios de emergencia han decidido evacuarlo por mar mediante la moto acuática del servicio de salvamento hasta la zona del Hotel Riu La Mola, donde se le ha transferido a una ambulancia para su posterior traslado al hospital.

En el operativo también han participado un voluntario de Protección Civil y efectivos de la Policía Local. La intervención ha finalizado a las 12 horas sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias del accidente.

Peligro de desprendimientos en la zona

Precisamente, un residente en la isla denunció a través de Diario de Ibiza el pasado 26 de agosto el riesgo al que se exponen los numerosos bañistas que cada día se concentran en el tramo de costa situado entre es Copinar y es Caló des Mort y que, en algunos casos, colocan sus toallas bajo las cornisas del acantilado para resguardarse del sol.

El vecino alertó de la elevada presencia de personas bajo los salientes rocosos y de la ausencia de un control que impida permanecer en los puntos de mayor peligro, en una zona en la que las administraciones llevan años advirtiendo del riesgo de desprendimientos por la fragilidad del terreno.

En julio de 2024, el Consell de Formentera llegó a cerrar el acceso superior a es Caló des Mort al considerar que existía un “grave riesgo de accidentes”. Un informe del área de Litoral advertía entonces de la presencia de voladizos de marès de “extrema fragilidad”.

Pocos días antes, el 18 de julio de 2024, una bebé de apenas dos meses murió después de que parte de una cornisa se desprendiera en es Copinar y cayera sobre ella y su padre mientras se encontraban bajo el saliente.

La zona volvió a ser objeto de restricciones en octubre de 2025, después de que las intensas lluvias provocadas por una dana aumentaran el riesgo de colapso y desprendimientos en distintos puntos del camino entre es Copinar y es Caló des Mort.

Este verano, pese a los antecedentes, la elevada presión de visitantes ha vuelto a ser visible en este tramo del litoral de Migjorn.