Hallados tres cadáveres de migrantes, dos de ellos de menores, cerca de Formentera

Finalmente, son tres, y dos de ellos menores. La Guardia Civil ha recuperado en los últimos tres días cerca de las costas de Formentera los cadáveres de una mujer y dos menores, según los primeros reconocimientos y a la espera de los resultados de las correspondientes autopsias que deben llevar a cabo los profesionales del Instituto de Medicina Legal de Ibiza. La Guardia Civil sospecha que todos eran migrantes que navegaban en alguna de las pateras que zarpan desde la costa africana de Argelina en dirección a las islas, desde donde entran de manera irregular a territorio español. Dos de ellos llevaban todavía el chaleco salvavidas, del color rojo intenso que suelen portar los migrantes que llegan a las islas. Todos los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición, lo que confirma que llevaban tiempo en el mar.

El hallazgo del primer cadáver se produjo este sábado 5 de septiembre flotando cerca de la costa de Migjorn y no había trascendido hasta este mismo lunes. Poco antes de las ocho de la mañana, informan desde la Guardia Civil, un particular que navegaba por la zona alertó al servicio de emergencias del 112 de la presencia de dos cuerpos en las proximidades de esta línea del litoral de la pitiusa del sur, atestada en esta época del año de turistas. El servicio marítimo de la Benemérita logró recuperar uno de ellos, que corresponde al de una mujer. Pero los tripulantes de la embarcación de rescate no pudieron llevarse el segundo cadáver por causas que no han trascendido.

Entierro de los restos de un migrante anónimo en el cementerio de Formentera. / Pilar Martínez

Cerca del primer cuerpo

Fue horas después, alrededor de las tres de la tarde, cuando lo hallaron. A ocho millas de la costa, a escasa distancia del punto en el que se encontraba el de la mujer. Según el tamaño del cráneo y su envergadura, detalla la misma fuente, corresponde al de un menor que llevaba puesto un chaleco salvavidas, apunta la misma fuente. Aunque todos estos detalles son provisionales y quedan pendientes de confirmar mediante el resultado de las correspondientes autopsias, que se han llevado a cabo entre el mismo sábado y este domingo, en la Guardia Civil albergaban pocas dudas de que se trata de migrantes. Otra cuestión es si tenían relación parentesco, circunstancia que podría desvelar un análisis de ADN.

La tercera persona que se ha ahogado en el mar y cuyo cuerpo ha sido localizado cerca de Formentera estos días es otro menor, según también los primeros indicios pendientes de confirmar por los análisis forenses. La recuperación de su cuerpo se llevó a cabo sobre las 19.30 horas del domingo a unas millas de distancia de la costa de Cala Saona, una de las calas que más concentración de embarcaciones de recreo registra durante los meses de verano. También fue avistado por la tripulación de una lancha privada, que alertó a los servicios de emergencias.

Desde la Guardia Civil sospechan que los dos primeros compartieron patera en su trayecto hacia las islas desde las costas africanas, porque los dos cuerpos fueron encontrados a escasa distancia el uno del otro y por el avanzado estado de descomposición que presentaban. Nada se sabe de sus identidades porque desde la Delegación del Gobierno no informan de estos detalles.