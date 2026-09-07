El primer refugio climático de Formentera avanza con casi medio millón de euros para las obras en la Mola

El Consell de Formentera ha sacado a licitación las obras para transformar el patio del colegio El Pilar, en la Mola, que también funciona como parque urbano, en un refugio climático y espacio de convivencia. La actuación cuenta con un presupuesto base de 497.267,45 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de ocho meses.

El proyecto busca adaptar este espacio a los episodios de calor y mejorar su uso tanto durante la jornada escolar como fuera del horario lectivo. La intervención, redactada por Voltes Cooperativa d'Arquitectura, plantea aumentar la vegetación, crear nuevas zonas de sombra y habilitar espacios de estancia y encuentro con el objetivo de reducir el efecto de las altas temperaturas y mejorar el confort ambiental.

También se prevé reorganizar el patio para favorecer un uso más inclusivo, con áreas de juego y convivencia destinadas al alumnado durante el horario escolar y abiertas posteriormente a las familias y al resto de vecinos de la Mola.

Zona de encuentro y convivencia

La propuesta parte de la "renaturalización" del espacio y pretende que pueda funcionar como refugio climático, especialmente durante los meses de más calor. La intención es que resulte más confortable para los alumnos durante las clases y que, una vez finalizada la jornada escolar, continúe funcionando como zona de juego, encuentro y convivencia para el pueblo.

El Consell ya presentó el proyecto el pasado mes de marzo, durante el periodo de exposición pública, para dar a conocer las actuaciones previstas tanto a la comunidad educativa como a los vecinos.

La contratación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo para presentar ofertas finaliza el 21 de septiembre de 2026 a las 19 horas.