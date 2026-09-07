Urbanismo
El primer refugio climático de Formentera avanza con casi medio millón de euros para las obras en la Mola
El Consell licita por 497.267 euros la transformación del patio del colegio El Pilar y parque urbano de la Mola, con más sombra, vegetación y espacios de convivencia
El Consell de Formentera ha sacado a licitación las obras para transformar el patio del colegio El Pilar, en la Mola, que también funciona como parque urbano, en un refugio climático y espacio de convivencia. La actuación cuenta con un presupuesto base de 497.267,45 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de ocho meses.
El proyecto busca adaptar este espacio a los episodios de calor y mejorar su uso tanto durante la jornada escolar como fuera del horario lectivo. La intervención, redactada por Voltes Cooperativa d'Arquitectura, plantea aumentar la vegetación, crear nuevas zonas de sombra y habilitar espacios de estancia y encuentro con el objetivo de reducir el efecto de las altas temperaturas y mejorar el confort ambiental.
También se prevé reorganizar el patio para favorecer un uso más inclusivo, con áreas de juego y convivencia destinadas al alumnado durante el horario escolar y abiertas posteriormente a las familias y al resto de vecinos de la Mola.
Zona de encuentro y convivencia
La propuesta parte de la "renaturalización" del espacio y pretende que pueda funcionar como refugio climático, especialmente durante los meses de más calor. La intención es que resulte más confortable para los alumnos durante las clases y que, una vez finalizada la jornada escolar, continúe funcionando como zona de juego, encuentro y convivencia para el pueblo.
El Consell ya presentó el proyecto el pasado mes de marzo, durante el periodo de exposición pública, para dar a conocer las actuaciones previstas tanto a la comunidad educativa como a los vecinos.
La contratación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo para presentar ofertas finaliza el 21 de septiembre de 2026 a las 19 horas.
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