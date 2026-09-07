Formentera, laboratorio europeo para reducir los plásticos de un solo uso en el sector turístico

La presión que soportan las islas mediterráneas durante la temporada turística no termina cuando se marchan los visitantes. Una parte permanece en forma de residuos, especialmente envases y productos de un solo uso que los sistemas locales tienen dificultades para absorber y que, en muchos casos, acaban afectando también al mar. El problema es especialmente intenso en territorios pequeños, donde la población y el consumo se multiplican durante unos pocos meses al año.

Para intentar frenar la acumulación de plásticos de un solo uso en las islas mediterráneas nació LooP Zone, un proyecto europeo que busca reducir este tipo de residuos y sustituirlos por alternativas más sostenibles. Formentera ha sido escogida como una de las cinco islas piloto para poner a prueba este proyecto, junto con Salina, en Italia; Skiathos, en Grecia; Vis, en Croacia, y Gozo, en Malta. El Consell Insular participa como socio con un presupuesto de 164.700 euros, de los que 131.760 proceden de financiación europea.

Los promotores calculan que los más de 200 millones de turistas que visitan cada año el Mediterráneo disparan la generación de estos residuos, que representan más del 60% de la basura marina. Por eso, el proyecto pretende actuar antes de que el residuo se genere mediante las llamadas Low Plastic Zones, espacios donde administraciones, empresas y agentes locales trabajan para reducir artículos desechables y fomentar la reutilización.

Formentera servirá así como banco de pruebas para comprobar qué soluciones funcionan en territorios muy dependientes del turismo, con una fuerte estacionalidad y una capacidad limitada para gestionar el aumento de residuos en verano.

Medir el problema

El proyecto comenzó en septiembre de 2025 y se prolongará hasta mayo de 2029. La primera fase consiste en conocer la situación de cada isla para diseñar y probar medidas que después puedan trasladarse a otros territorios mediterráneos.

Formentera se encuentra este verano de 2026 en esa fase. Desde julio, la fundación Rezero, especializada en prevención de residuos y economía circular, realiza una encuesta entre hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, establecimientos de playa y empresas de catering de las cinco islas piloto.

El estudio analiza qué productos de un solo uso consumen (vasos, botellas, cubiertos, pajitas o envases para alimentos), en qué cantidades, cuánto cuestan y qué posibilidades existen de sustituirlos. También busca conocer qué dificulta ese cambio: el precio de las alternativas, la disponibilidad de proveedores, el almacenamiento, los hábitos de los clientes o la falta de información pueden hacer que una sustitución aparentemente sencilla resulte complicada.

El diagnóstico se completará con entrevistas al sector y consultas sobre la gestión de residuos. Toda esa información servirá para diseñar las medidas que posteriormente se pondrán a prueba en Formentera.

LooP Zone contempla alternativas reutilizables, asesoramiento a empresas, formación de trabajadores y campañas de sensibilización, siempre adaptadas a las características de cada isla. El proyecto también pretende impulsar políticas públicas y modelos de negocio que faciliten abandonar el sistema de usar y tirar.

La idea es que reducir el plástico no consista simplemente en sustituir un producto desechable por otro, sino en generar menos residuos desde el origen y avanzar hacia la reutilización.

Experiencia previa en Balears

LooP Zone aprovecha experiencias anteriores como Plastic Free Balearics, impulsado desde 2021 para reducir los productos de un solo uso vinculados al turismo. De esa iniciativa surgió el HAPI (Honest Alternatives to Plastics Index), una herramienta que ayuda a evaluar el impacto de los productos de un solo uso y a identificar opciones más sostenibles.

Ese trabajo sirve ahora de base para analizar qué productos utilizan los establecimientos y qué opciones reales tienen para sustituirlos. La intención es que las futuras medidas respondan a las necesidades de las empresas y no se queden en soluciones teóricas.

El proyecto cuenta con cerca de cuatro millones de euros y reúne a 12 socios de seis países. Además del Consell de Formentera participan administraciones, organizaciones ambientales y entidades especializadas en economía circular. En Balears también están vinculadas la Agencia de estrategia turística de las Illes Balears, la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera y Save the Med Foundation.

Las cinco islas piloto funcionan como un banco de pruebas común. El objetivo es comprobar qué medidas pueden mantenerse en territorios con problemas similares y trasladarlas después a otros puntos del Mediterráneo.

Formentera está ahora en la fase de medir consumos, costes, proveedores y dificultades. Después llegará la prueba sobre el terreno, que permitirá comprobar si las soluciones ensayadas en la isla reducen de forma estable los productos de un solo uso y evitan que parte de los residuos generados en los meses de mayor actividad turística termine acumulándose en tierra o llegando al Mediterráneo.